1歲前每天看3C、短影音超過2小時 大幅升高3歲後的自閉風險

寶寶一哭就抓平板、滑手機，許多爸媽可能都覺得：「反正他安靜下來就好。」但小兒科醫師巫漢盟提醒，發表在《JAMA Pediatrics》的日本研究指出，1歲前長時間接觸3C螢幕，對孩子大腦發展可能造成影響，甚至增加3歲後被診斷為自閉症的風險！

對新手爸媽來說，這不只是科學統計數字，而是每天生活中會遇到的真實挑戰。我們給孩子的「安撫神器」，可能同時帶來潛藏的健康風險。

盯螢幕時間過長影響語言與專注力

研究發現，越早、越常使用3C的孩子，語言發展和專注力明顯落後。核磁共振顯示，這些孩子的左腦白質完整性較低，這是大腦中負責語言與理解的重要「網路線」。白質發育不良，訊號傳遞就慢，語言、閱讀、理解力都可能卡卡。

短影音刺激太強易上癮

短影音、快速動畫會讓大腦大量分泌多巴胺，孩子習慣「即時快感」，久了就難以專注在需要耐心的事情上，出現注意力不足、思考力下降，甚至情緒控制力減弱。

盯螢幕超過3.5小時風險更高

特別是IQ ≤ 100的孩子，每天看螢幕超過3.5小時，計劃力、行為控制與專注力的影響最明顯。

爸媽可以這樣做

限制每日螢幕時間，避免讓3C變成日常保母。或是陪同使用，選擇節奏較慢、互動性高的內容。多用真實互動：說話、玩遊戲、生活體驗，比螢幕上的聲音更能刺激語言與思考。巫漢盟醫師提醒，最有效的語言刺激，不是螢幕，而是你跟孩子說話、互動的每一刻。

