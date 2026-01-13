1歲半男童吃起司饅頭噎到...搶救無效「醫撤除維生機器宣告死亡」 保母遭檢起訴原因曝

台北市一名1歲男童在保母餵食饅頭時不慎噎住，搶救無效身亡。（示意圖/東方IC）

台北64歲潘姓保母於2024年3月照顧1歲半男童時，餵食饅頭過程疑似未注意大小，導致男童噎住缺氧，送醫搶救後雖一度恢復心跳，但最終因腦部受損，於同年5月2日拔除維生機器宣告死亡。台北地檢署於今（13日）偵結此案，依過失致死罪將潘姓保母起訴。

男童為何會噎住致命？

2024年3月18日，潘姓保母在托育中心餵食男童起司饅頭時，疑因饅頭碎塊過大，卡在男童口咽部，造成呼吸困難。潘女當時未直接撥打119求救，而是先與友人及社區警衛聯繫，最後才在指示下實施CPR並試圖從口中取出饅頭碎塊。

男童送醫時已無呼吸及心跳，醫師進行插管治療後，仍發現口咽部有3塊饅頭碎屑阻塞，導致長時間缺氧，造成腦部損傷。

缺氧導致腦病變 男童最終離世

由於缺氧時間過長，男童出現缺氧性腦病變，雖經醫療團隊全力搶救，但仍無法恢復正常生理功能。最終，醫師於2024年5月2日撤除維生機器，宣布男童死亡。檢方認為，潘姓保母在餵食及急救處理過程中疏失，依法以過失致死罪起訴。

