1歲半男童遭保母餵「起司饅頭」噎到！卡喉45天搶救無效

新北市發生一起令人遺憾的托育意外。一名持有居家托育證書的64歲潘姓保母，在餵食受託的1歲半男童起司饅頭時發生噎食事故，最終導致幼兒死亡。

根據檢方調查，事發當時潘姓保母在餵食過程中，未充分注意幼兒的吞嚥情形。當她發現男童出現頸部歪斜、臉部及嘴唇泛紫等異常症狀時，並未立即撥打119求救，而是先致電朋友和社區保全尋求協助。

在朋友協助撥打119後，潘姓保母才在救護人員的電話指導下對男童實施心肺復甦術，並從其口中挖出2塊起司饅頭碎塊。然而，當救護人員將男童緊急送往台北慈濟醫院時，男童已無呼吸心跳跡象。

醫療團隊在進行插管治療過程中，又在男童咽部發現3塊起司饅頭碎塊。由於缺氧時間過長，男童出現嚴重的缺氧性腦病變。儘管醫療團隊全力搶救，男童在加護病房接受45天的治療後，仍於5月2日因中樞神經與呼吸器官衰竭，醫師拔除維生設備後宣告不治。

檢方指出，潘姓保母身為專業托育人員，理應了解未滿2歲嬰幼兒的呼吸系統及吞嚥功能尚未發展成熟，在餵食時必須根據幼兒的咀嚼能力調整食物大小和餵食速度，確保幼兒順利吞嚥後才能繼續餵食。然而潘姓保母未盡到應有的注意義務，導致悲劇發生。

台北地檢署於13日正式以過失致死罪嫌對潘姓保母提起公訴，全案將移送法院審理。

