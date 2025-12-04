1歲半男童「頭臉被K」最後腦傷不治！狠心親生母還想交保 法官打臉了

記者洪正達／高雄報導

高雄吳姓婦人2024年間涉嫌凌虐1歲半兒子致死，案經橋頭地檢署複訊後，依涉犯妨害幼童發育致人於死罪聲押，沒想到涉嫌重大的吳婦竟一度想聲請交保被拒，由於羈押期將屆滿，橋檢認為吳婦有逃亡之虞，因此裁定5日起延長羈押2個月。

據了解，吳婦與丈夫、1歲半兒子原本住在左營區家中，後來因工作因素搬到大社區租屋，由她在家照顧小孩，丈夫負責賺錢養家，孰料2024年5月底，吳婦發現兒子眼神呆滯且呼吸侷促，通知丈夫回家將兒子送醫搶救後，仍因頭部重創不治。

後續檢警相驗遺體時，發現男童頭、臉等多處受傷，但吳婦卻辯稱當時將兒子放在上下舖的上鋪睡覺，距離地板高度約150公分，沒想到洗完澡後兒子已跌落地板，否認凌虐。

案經檢方偵結後，依妨害幼童發育致人於死罪起訴，後續因羈押期滿吳婦一度想聲請交保，但法院認為她她所犯最輕本刑10年以上重罪，且供述與李姓丈夫不一致，有相當理由逃亡或勾串證人，因此裁定延押2個月，並將交保聲請駁回，可抗告。

