1歲大女童毛髮竟驗出「毒品寶寶」 吞雲吐霧「毒」婦被重判8年

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中陳姓婦人在室內吸食毒品，害1歲大女兒成了「毒品寶寶」。（本刊資料照）

台中一名陳姓婦人在室內吸食安非他命，被發現1歲大的女兒與她共處一室，經社工將女童毛髮送往檢驗，驗出極高濃度甲基安非他命毒品，已成「毒品寶寶」，將陳女移送法辦。法官認為，女童在無反抗能力下被陳婦關在密室內強吸入毒品，觸犯妨害幼童發育罪、以其他非法方法使人施用毒品等罪，依法判8年，可上訴。

住在潭子的陳女被檢警查出，從2021至2023年間和女兒同住在潭子區，明知房間密閉且女兒年幼無法表達，竟分別在2021年1月到4月、2023年5月期間，在其住處內以燃燒吸食煙霧方式使用安非他命，迫使女童吸入毒煙。

廣告 廣告

台中市家庭暴力及性侵害防治中心社工介入調查，將女童毛髮送驗，醫院檢驗女童頭髮發現，其甲基安非他命濃度為7567pg／mg、安非他命達209pg／mg，驗出「極高濃度」甲基安非他命毒品，已類似成癮者濃度，非因密閉空間中二手菸所致，主張陳對女兒餵食毒品，中檢偵結，將陳女起訴。

不過法官認為，女童應長期在密閉空間吸到毒煙情況，不足推認陳有直接對她餵食。審酌陳身為母親，明知女兒當時年僅1至3歲，無反抗、拒絕能力，卻逕自在旁吸毒，顯已構成毒品危害防制條例第6條以「其他非法方法」使人施用毒品，另同時犯妨害幼童發育罪，依法各判6年，應執行8年，可上訴。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

校長染紅騙兩岸／國立科大校長陷學倫爭議 立委籲國科會秉公調查、改善補助機制

徐巧芯大姑丈夫律師潛逃路線曝光 桃檢火速聲押3共犯獲准

動私刑火燒生殖器、傷口撒鹽虐死員工 二審改判惡老闆10年6月