1歲女兒學會叫爸爸 鬼鬼揭「25歲男模」真實身分

鬼鬼15日出席活動，分享近況。（品牌提供）

鬼鬼（吳映潔）去年（2025年）1月突分享生女喜訊，她今（15日）出席服飾品牌活動，透露已經替滿1歲的女兒舉辦抓周；也笑曝正在學說話的女兒，最近最愛講的單字就是「爸爸」、「媽媽」，「我家的人都說她在幫我招桃花」， 言談中也提及近期有因為工作認識25歲的男模。

鬼鬼笑言，她在女兒10個月大時就給女兒一張1000千新鈔當玩具，好讓她為抓周做準備，「其實是作弊來的，她第2個抓的是籃球，可能因為她洗澡都會玩球，第3個抓的是包子，象徵『圓圓滿滿不愁吃穿』。」她也說，她在女兒懂事前都沒打算讓女兒露面，保留對小孩的尊重。

廣告 廣告

她說，女兒最近很愛講話，尤其會說「爸爸」、「媽媽」，「她最會講的是爸爸，我想說爸爸在哪？她可能是聽唱跳歌曲學到的，她會對任何人喊」。

她表示她目前單身，身邊沒有新朋友也鮮少直男，最近有在拍攝廣告時認識一位25歲男模，但關係僅於工作上，她也不想主動嘗試，「他對我沒那意思啦。而且他小我10歲，我從小到大都是主動耶，我現在想試試看被追，今天化妝師還跟我說這世界上哪這麼多一見鐘情，讓我覺得我以前都被迷惑了」。

更多中時新聞網報導

簡又新撰書倡永續 讓世界更好

邵雨薇過年擬帶吳慷仁回老家

修護 保濕 鎖水 冬季護膚3大核心