1歲女兒罹腸病毒「併重症腦炎」！毛加恩妻陪住院心碎：看孩子受罪是撕心的痛

近日腸病毒疫情在台灣大流行，球星毛加恩的1歲女兒也染上病毒，且併發重症腦炎，住院治療多日才終於好轉。毛加恩妻子Tiffany在社群平台PO文，坦言這是一段「艱難的日子」，看到孩子受苦，身為父母也覺得心痛萬分。

Tiffany在Instagram報平安：「我們終於出院了，謝謝大家的代禱。」雖然女兒是重症，所幸經過治療後已慢慢好轉，「希望她回到家熟悉的環境，能吃點東西喝點東西。」

如今已經度過最辛苦的時間，夫妻倆終於都能稍微鬆口氣，Tiffany坦言：「這幾天看孩子受罪真的是撕心的那種痛。」也呼籲大家千萬不要輕忽腸病毒，如果家裡有嬰幼兒，建議都提前帶去打疫苗，「雖然腸病毒有好多種，但至少預防其中一種的重症。」

近期腸病毒疫情在台灣大流行，全台已有15新生兒出現重症。疾管署提醒，新生兒感染腸病毒時，可能出現發燒、低體溫、活力變差、喝奶變少等症狀，但病程可能在短時間內惡化，導致心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭等重症。若嬰兒有上述情況，一定要立即就醫。

5歲以下幼童同樣是高危險群，若確診腸病毒後出現嗜睡、意識不清、手腳無力或麻痺、肌抽躍（突然抽動）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等前兆，代表病情恐惡化，需立即送往大醫院治療。

