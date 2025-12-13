1歲女娃「4聖杯」奪青山宮爐主！ 擲爐主大典萬人沸騰

北市萬華青山宮年度重頭戲擲爐主大典昨日盛大舉行，現場湧入大批信眾參與盛會，網路直播同步吸引逾千名觀眾線上關注。令所有人跌破眼鏡的是，一名僅一歲的女童竟以四個聖杯的佳績，從27名參賽信眾中脫穎而出，成功奪得丙午年爐主寶座。

這場備受矚目的擲爐主大典依循傳統規制進行，由當年度爐主代表進行擲杯儀式，信眾可於現場代為報名參與角逐。每當擲杯的關鍵時刻到來，全場信眾齊聲高喊「嘴嘴杯！」的震天聲浪響徹整個宮埕，營造出年度最為熱血沸騰的宗教盛況。獲勝的一歲女娃由家人代為報名參賽，當她以四個聖杯的完美成績勝出時，家屬當場驚呼「太不可思議了！」顯然對這個意外結果感到震驚不已。而副爐主的榮譽則由另一位擲出三個聖杯的信眾獲得，同樣引起現場熱烈掌聲。

廣告 廣告

青山宮170年度系列活動甫於日前圓滿結束，12月12日登場的擲爐主大典再度將宗教熱潮推向最高點，現場氣氛達到沸騰狀態。大典舉行前，尊王還特地前往老松國小對街，親自聆聽學童們合唱生日快樂歌的溫馨場面，被信眾們笑稱為「最愛小孩的尊王」。

地方人士觀察指出，今年青山王祭的藝閣車數量明顯較往年增加，整體童趣感也大幅提升，這與尊王對孩童的特別關愛不無關係。他們直言，明年的青山王祭活動勢必會更加盛大、更具萌感、更加吸引眾人目光，讓各界拭目以待後續發展。

延伸閱讀

114年汽燃費繳了沒？公路局寄催繳通知 最高罰3千

台中2農場絕美楓葉觀賞期！ 落羽松金黃交織如油畫

11月新生兒7946人再創新低！人口連23月負成長