1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。
有民眾在臉書（Facebook）發文表示，孫子昨天到金門醫院打疫苗，之後卻被電話告知打錯疫苗。
金門醫院副院長陳根雄告訴中央社記者，該名嬰兒1歲出頭，昨天本來是要施打流感疫苗，但護理人員施打成A肝疫苗，醫院已向衛福部疾病管制署（CDC）與金門縣衛生局通報。
陳根雄說，因流感疫苗與A肝疫苗外包裝相似，「未來流程一定會檢討」，不同疫苗種類應該進行分流，避免類似事件再發生；他也表示，過去A肝疫苗是滿1歲時打，近期改成1歲半施打，「CDC認為這影響不大，這1劑就當成他先打第1劑，之後再按照原來期程施打就好」，昨天到現在該名嬰兒並無異狀，將持續觀察。
陳根雄表示，昨天小兒科醫師已有向嬰兒家屬解釋，今天下午院方也會再前往慰問。
金門縣副縣長李文良接受中央社記者採訪表示，金門縣衛生局會進行慰問，如家長有相關主張縣府也會協助，並將進一步了解金門醫院後續處置與策進作為。（編輯：龍柏安）1141108
