1歲嬰吃芭樂「卡氣管」險喪命！釀吸入性肺炎進ICU 幼兒進食留意3點

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】嬰幼兒開始進食固體食物是成長的一大步，但一個不小心就可能演變成致命危機！林口長庚醫院兒科急診吳昌騰醫師近日分享，一位1歲大男嬰小安吃芭樂不慎噎到，導致劇烈嗆咳、呼吸急促，送往急診發現有芭樂碎塊卡在氣管分岔處，阻塞呼吸道高達7到8成。吳醫師提醒家長，嬰幼兒吃的食物應考量其年齡的咀嚼能力，家中細小的日常用品，如硬幣、電池等也應避免讓孩子觸及，避免誤食。

吃芭樂嗆咳 嬰兒臉色發紫、呼吸急促被送往急診

吳昌騰醫師分享，某日剛滿1歲、重8.8公斤的小安抱著一小塊芭樂啃咬，沒想到下一秒便突然嘔吐、猛烈嗆咳、臉色發紫，同時呼吸變得急促、沉重，喉間出現異常的尖銳聲。突如其來的現象讓父母非常驚慌，緊急帶小安到附近耳鼻喉科診所檢查，但醫師檢查後未發現有異物。

然而小安回家後，依舊躁動、哭鬧，呼吸急促也不見改善，聲音不像感冒，更像胸腔「有門被卡住」，家屬再度將他送往醫院的兒科急診。吳昌騰醫師表示，當時替小安聽診時，明顯聽到吸氣時伴隨的「喘鳴聲（stridor）」，為上呼吸道嚴重阻塞的典型表現，絕非單純的感冒或喉嚨發炎。

X光正常不代表沒事！芭樂卡呼吸道險成「致命兇手」

急診團隊為小安安排胸部與頸部X光，但影像顯示正常，吳昌騰醫師表示，食物異物本身可被 X光穿透，大多無法顯影，因此影像正常不代表安全。醫療團隊進一步安排軟式支氣管鏡檢查，鏡頭自鼻腔一路深入氣管，在氣管分岔處終於看見「兇手」，也就是一塊卡住70%至80%呼吸道的芭樂塊，堵在通往雙肺的「十字路口」。

▲卡在氣管的芭樂塊。（圖／吳昌騰醫師提供）

確認位置後，醫療團隊隨即聯繫耳鼻喉科安排緊急「硬式支氣管鏡」手術，在全身麻醉下成功取出差點奪走小安呼吸的芭樂塊。然而異物滯留已造成吸入性肺炎，小安術後被送入加護病房接受抗生素治療。經過數天觀察與照護，他最終順利康復出院，重新恢復愛笑、愛鬧的活潑模樣。

醫提醒3大重點！食材、餵食時機要慎選 細小物品妥善收納

吳昌騰醫師提醒，為預防類似悲劇發生，照護年幼的孩子時應注意以下3件事：

幼兒飲食必須符合其年齡的咀嚼能力，兩歲以下嬰幼兒避免接觸堅果、花生、果凍、小顆粒糖果等高風險食品。 避免在孩子哭鬧、大笑、跑跳時餵食。 家中細小物品如電池、硬幣、巴克球等需妥善收納在孩子無法觸及的地方。

