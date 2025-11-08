1歲嬰打錯疫苗 爺怒轟金門醫院

衛福部金門醫院7日驚傳有嬰兒遭打錯疫苗，院方表示，將全面檢討疫苗施打流程並調查失職人員，嚴防類似事件再度發生。（于家麒攝）

金門縣1名1歲1個月大的嬰兒7日由父母帶往衛福部金門醫院接種流感及水痘疫苗，護理師誤將流感疫苗拿成A型肝炎疫苗施打，且院方直到晚間盤點藥劑時才發現打錯針，緊急致電通知家屬。嬰兒的爺爺氣得在臉書PO文怒轟「太離譜！醫院必須徹底檢討疫苗施打流程」。

金門醫院說明，當日門診兒科醫生問診後開立流感疫苗針劑準備幫嬰兒接種，值班護理師卻誤拿成A型肝炎疫苗施打；結算疫苗時發現疫苗品項有誤，核對後確認1名嬰兒誤接種A肝疫苗。

廣告 廣告

護理師立即依程序通報，院方同步回報縣衛生局及疾管署。經確認，該劑A肝疫苗視為有效劑次，無安全疑慮，後續無須補打，但需補接種流感疫苗；兒科醫師親自致電嬰兒家長表達歉意，並詳細說明事件經過與疫苗安全性。

嬰兒爺爺表示，接獲院方來電得知打錯疫苗後全家人傻眼、氣憤不已；雖然院方解釋，A型肝炎疫苗與水痘疫苗同時接種並無大礙，但仍憂心孩子是否受影響，一家人整晚緊盯狀況，幸好沒有出現不良反應。至於補打流感疫苗，將回到台灣後再行接種。

金門醫院表示，A肝疫苗過去是滿1歲即可施打，疾管署民國114年才改為滿1歲半起接種，所以接種無安全疑慮。對於疏失承諾將以高標準檢討與改進，並啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節，全面加強醫療人員臨床教育訓練，強化疫苗接種標準作業流程與安全指引，以確保醫療品質與病人安全。

金門醫院說，後續將持續與家屬密切溝通，提供必要協助，並全力落實各項改善措施。