1歲安置兒瘀傷卻稱蚊子咬！社工數度說謊 讓生母想起「剴剴案」怒提告

新北市議員張維倩與男嬰生母召開記者會。（圖／翻攝畫面）





新北市一名被緊急安置的1歲幼兒，母親近日發現兒子頭部出現明顯瘀傷，追問之下竟得到「被蚊子叮」「壓到衣服縫線」等離譜回覆，進一步追問，對方辯稱「看監視器是撞到床邊欄杆」，但實際到醫院驗傷時，社工卻又說「沒有監視器」，反覆雙謊讓家屬氣炸，痛批社工敷衍隱瞞，猶如「剴剴案」翻版，目前家屬已到警局報案提告，而新北市社會局也回應，將即刻對照顧者提出獨立告訴，捍衛孩童權益。

據悉，家住土城的一對年輕夫妻，去年11月間生下男嬰後，夫妻倆卻在本月中爆發爭吵，陳姓媽媽一時氣憤竟以男嬰作為威脅，甚至揚言做出不利舉動，讓丈夫嚇壞報警尋求協助，家防中心社工獲報到場後，本（11）月16日對幼童做出緊急安置決定。

男嬰頭上有兩處紅腫。（圖／翻攝畫面）

卻沒想到，上週五（21日）陳母收到社工傳來的男嬰照片，赫然發現兒子頭上有兩處紅腫，追問社工卻只得到「被蚊子叮到」、「壓到牛仔上衣縫線」等藉口，陳母進一步追問時，社工宣稱監視器拍到男嬰扶著欄杆撞到頭受傷，但後續前往醫院驗傷時，社工卻又在前天（25日）致電道歉，宣稱沒有看監視器，都只是手機錄影，對於兒子傷勢從何而還，始終未明確說明。

新北市議員張維倩今天（27日）上午召開記者會質疑，安置機構的照顧者明顯沒有做好保護孩童的基本責任，並涉及虐童行為，保護機構必須負起管理責任；我們也要求社會局在選擇與評估安置機構時，更應強化審查與監督機制，確保施暴者不可能再從事任何兒少照顧工作，杜絕下一起兒虐事件。

張維倩議員強調，孩子臉部及身上多處出現嚴重濕疹，顯示在安置期間的照顧不足，要求社會局針對疏失細節、責任歸屬、監督機制等問題做出清楚說明，給家屬與社會大眾一個交代。

生母前往警局報案。（圖／翻攝畫面）

對此，土城分局說，本（11）月26日接獲民眾報案稱其因日前照護不當，經社工評估後認有安置必要，故進行安置，日前收到社工回報小孩近況照片時，發現有不明瘀青，便至分局提告傷害罪及違反兒少福利與權益保障法，員警立即通報兒少保護並依規定受理，已通知相關人等到案說明，全案依傷害及兒少福利與權益保障法移請偵辦。

新北社會局也回應，此案緊急安置是因為家長爭吵時以孩童性命為要脅，並拒絕履行孩童的安全維護計畫。家防中心安置此孩童後也以一週五次高密度訪視關切個案情形，社工也在發現孩童傷勢後，立即將孩童帶往醫院就診，並轉換照顧者。

社會局強調，雖然目前尚未能釐清孩童傷勢造成原因，但本局以最高標準維護孩童權益，第一時間轉換照顧者，目前傷勢成因交由台大兒保醫師團隊評估，若確實有照顧不當，家防中心將即刻對照顧者提出獨立告訴，捍衛孩童權益。

案發時間軸。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

拒絕兒虐，請撥打110、113

