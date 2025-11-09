1歲幼兒流感疫苗被誤打A肝疫苗 該童未來該如何接種疾管署解答

1名1歲幼兒7日在金門醫院原要接種流感疫苗，卻被誤接種A型肝炎疫苗（下稱A肝疫苗），家屬發文直呼太離譜了。

衛福部疾管署今（9）日重申提醒醫護人員於執行預防接種作業時，應確實遵守「三讀五對」原則，並認定該幼兒接種第一劑A肝疫苗屬有效劑次，第二劑A肝疫苗，則請醫院依原訂時程安排接種。

要打流感疫苗卻打成A肝疫苗

經了解，一名1歲幼兒原本應施打水痘疫苗及流感疫苗第二劑，但實際施打為水痘疫苗及A肝疫苗，流感疫苗未施打。院方於當日傍晚盤點時發現異常，立即通知家屬，並向衛生局通報流感疫苗誤接種為 A肝疫苗，為一起疫苗接種異常事件。

金門縣衛生局接獲通報後，請醫院正式函報預防接種異常事件及調查，持續追蹤該名幼兒之健康監測，並督導醫院改善流程及院檢討作為並加強教育訓練，落實「三讀五對」。

疾管署：第二劑A肝疫苗按時程接種

疾管署表示，考量國際接種建議為12-23個月接種第1劑A肝疫苗，幼兒在12-23個月接種第1劑A肝疫苗安全有效；該幼兒為一歲多幼兒，因此該幼兒第一劑A肝疫苗，雖然沒有按照今年1月調整的新的時程接種（18個月、配合與五合一疫苗第四劑同時接種），但仍屬有效劑次，為有效疫苗，幼兒不必重新接種第一劑A肝疫苗。

至於第二劑A肝疫苗，則請醫院依原訂時程安排接種（間隔至少6個月後接種第2劑），但仍須持續追蹤該名幼兒之健康狀況，即時評估身體反應與後續健康情形，提供醫療追蹤與心理支持。

疾管署提醒所有醫護人員，在執行疫苗接種作業時，務必嚴格落實「三讀五對」原則，以確定疫苗名稱、批號、劑型、有效期限等資料皆正確無誤；確保打對人、打對針、打對劑量、打對時間及打對途徑與部位，以防止疫苗接種異常事件發生，保障民眾健康。