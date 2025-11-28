1歲幼童安置10天滿身傷 張維倩痛批安置機構淪施暴溫床

248251128a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市日前傳出1歲幼兒送至安置機構後，竟反遭虐待的嚴重事件，引發社會安全網出現重大破口疑慮。新北市議員張維倩昨（27）日陪同受害家屬召開記者會，要求社會局必須徹查照顧疏失，給社會一個交代。張維倩指出，近期兒虐事件頻傳，家屬原將1歲幼兒送往合格安置機構尋求保護，誰知孩子自11月16日入住，不到10天便被發現頭部、眼睛與手臂多處瘀青，情況令人心碎。

張維倩沉痛指出，1歲幼童理應在最安全的保護機構內，卻遭照顧者施暴。孩子自16日被安置，社工在18日就出現額頭紅腫紀錄，24日更看到頭部與手部嚴重瘀青，家屬已赴台大醫院驗傷並提出告訴。如今孩子原本開朗的笑容已然消失，取而代之的是對大人的恐懼，令人極為痛心。

張維倩嚴正質疑，安置機構的照顧者明顯未克盡保護孩童的基本責任，且涉有虐童情事，保護機構必須負起管理責任。她要求新北社會局在選擇與評估安置機構時，更應強化審查與監督機制，確保施暴者不可能再從事任何兒少照顧工作，杜絕類此兒虐事件再度發生。

張維倩強調，幼童臉部及身上多處出現嚴重濕疹，更顯示安置期間照顧的明顯疏失。她要求社會局針對疏失細節、責任歸屬、監督機制等問題做出清楚說明，儘速向家屬與社會大眾清楚說明。

社會局回應，此案緊急安置原因是因為家長爭吵時以孩童性命為要脅，並拒絕履行孩童的安全維護計畫。家防中心安置後，即以1週5次高密度訪視關切個案情形，社工在發現孩童傷勢後，立即將其帶往醫院就診並轉換照顧者。

社會局強調，雖然目前尚未能釐清孩童傷勢造成原因，但社會局以最高標準維護孩童權益。傷勢成因已交由台大兒保醫師團隊評估，若確實有照顧不當，家防中心將即刻對照顧者提出獨立告訴，絕不寬貸，以捍衛孩童權益。

照片來源：新北市議員張維倩服務處提供

