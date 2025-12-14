1歲愛女癱軟發紫「腸病毒重症併發腦炎」毛加恩狂奔求救

毛加恩女兒因腸病毒重症急送醫。（圖／翻攝自毛加恩 IG）

前職籃球員毛加恩與妻子Tiffany（羅雯）於2019年結婚，育有一子一女，近日他在IG發文，透露家中過去一周發生的驚險狀況，坦言對全家而言是「情緒起伏極大的一周」。兩個孩子接連生病，1歲女兒甚至出像眼睛上翻、臉色發紫狀況，讓他們將當當下相當擔心。

毛加恩家中接連出現孩子身體不適的情況，讓夫妻倆一度承受極大心理壓力。他在IG發文，透露兩週前5歲的大兒子Noah因發燒並出現腸病毒相關症狀，夫妻倆立刻將他與1歲多的小女兒Kyla隔離照顧，所幸Noah的症狀在幾天內逐漸緩解並完全康復。不料，之後女兒Kyla也開始發燒，夫妻倆帶她外出就醫，等候看診期間，帶孩子在咖啡館吃東西，女兒卻突然出現眼睛上翻、臉色發青、全身癱軟的狀況。當下兩人誤以為女兒被玉米噎住，立刻嘗試哈姆立克急救法，卻未見成效，毛加恩甚至試圖徒手取出食物，卻被女兒咬傷手指。

情急之下，毛加恩立即抱起女兒，一路狂奔找醫生，「我當時根本沒意識到她不是被噎住了，而是癲癇發作了」。毛加恩形容，那段從現場奔向醫療資源、再到救護車送醫的過程，彷彿時間被拉長，一切只剩下「一定要救孩子」的念頭。他也坦言，過去曾經歷失去孩子的創傷，讓他在危急時刻不自覺往最壞的情況設想，內心的恐懼與無力感難以言喻，只能不斷告訴自己必須撐住。

所幸在醫療團隊照顧下，Kyla的狀況逐漸穩定，妻子Tiffany也透過社群平台報平安，透露女兒是腸病毒重症併發腦炎，在加護病房治療數日後已慢慢恢復，並順利出院回到熟悉的環境。毛加恩在文中感謝家人、朋友與持續關心的親友，強調這次經歷也讓夫妻倆深刻體會到，父母除了愛與陪伴，更需要學習面對緊急狀況的基本知識。他也提醒有幼兒的家庭，務必重視腸病毒的風險，做好預防與準備，「我祈禱沒有父母會經歷我們這週遇到的情況，但做好準備總是沒錯的。願上帝保佑」。

