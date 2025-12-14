1歲愛女「眼睛上吊」癱軟發紫！毛加恩抱她狂奔求救 親吐恐懼心聲

台灣腸病毒疫情升溫，已有多名嬰幼兒出現重症案例。前職籃球員毛加恩與妻子羅雯（Tiffany）近日分享親身經歷，1歲女兒Kyla感染腸病毒後併發重症腦炎，緊急住院治療多日，所幸最終脫離險境，夫妻倆也呼籲家長務必提高警覺。

毛加恩1歲女兒染腸病毒併發腦炎驚險救回。（ 圖／翻攝自毛加恩IG）

毛加恩表示，起初是大兒子Noah因腸病毒住院，不久後Kyla也開始發燒。某次在咖啡廳進食時，Kyla突然出現眼睛上吊、臉色發紫、全身癱軟等狀況，夫妻誤以為是噎到，緊急施以哈姆立克法卻未改善，隨後才驚覺是癲癇發作，立刻送醫急救。

經醫師診斷，Kyla為腸病毒重症並併發腦炎，需入住加護病房密切觀察。毛加恩形容送醫過程充滿恐懼，彷彿時間靜止，只盼孩子能平安度過難關。

羅雯則透露，女兒已順利出院，逐步恢復進食與生活作息，但回想那段時間仍心有餘悸。她提醒，腸病毒型別眾多，其中一種高風險重症已有疫苗可預防，建議家長及早接種。疾管署也指出，今年已累計15例新生兒腸病毒重症，若出現嗜睡、抽搐、意識不清或呼吸急促等警訊，應立即送醫。

