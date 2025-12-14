1歲愛女「雙眼上吊、癱軟發紫」！毛加恩抱她狂奔求救 吐恐懼心聲

娛樂中心／蔡佩伶報導

藝人毛加恩在2019年和造型師Tiffany（羅雯）結婚，兩人育有一子一女，家庭生活美滿。近日，他在社群中透露前陣子一對兒女接連生病，沒想到女兒在看診期間發生插曲，表示女兒一度全身發紫癱軟，讓他頓時嚇壞。

毛加恩透露雖然兒子發燒痊癒後，不過一歲愛女也出現類似症狀，為了確保起見，夫妻二人決定帶女兒去看診，不料在等待過程中，本來吃著玉米粒的女兒，突然癱軟跌倒，毛加恩一看驚覺女兒眼神上吊且全身發紫，當下毛加恩判斷可能是被玉米粒噎到，因此緊急採取哈姆立克法，想要挖出女兒口中的食物，不過情況並未好轉。

於是焦急的毛加恩只能將女兒抱起，沿路狂奔到診所求助醫生，後續才知道到女兒是癲癇發作，毛加恩形容當下他備感煎熬，無助的毛加恩也只能祈求上帝保佑，表示為了孩子，願意做任何事。

事實上，毛加恩妻子曾在11日發文提到女兒的病況，經過檢查確定是腸病毒併發重症腦炎住院，但經過治療已經出院返家，經此一事，他們也呼籲大家要帶小孩去打疫苗。

毛加恩透露一歲愛女在看診途中，癲癇發作。（圖／翻攝自IG）

