1歲男童連吃5顆饅頭！卡咽喉缺氧過久死亡 保母過失致死罪起訴

一名潘姓保母被控在餵食年僅1歲10個月大男童時饅頭，一連塞了5個饅頭，卻疏忽未注意男童吞嚥狀況，男童因饅頭卡著咽喉，又在未即時急救狀況下，住院1個月後仍就不治。台北地檢署偵辦後，認保母疏失，依過失致死罪將潘女起訴。

檢警調查，潘女為領有執照的合法保母，自2023年12月起受託照顧男童。案發當天，2024年3月18日中午，潘女餵食男童饅頭，一連餵了5顆饅頭，卻疏於注意男童的吞嚥狀況，咽喉部卡滿饅頭碎塊，出現呼吸困難。

但潘女第一時間沒打119通報救護車，也沒對男童進行急救，卻先打給友人和社區警衛，由友人及警衛打119報案，並替男嬰進行CPR，待救護車抵達，協助將男童送醫。

由於男童缺氧時間過長，包括潘女友人、醫護也挖出部分饅頭碎塊。一度恢復呼吸心跳，但仍出現缺氧性腦病變，也無法恢復中樞神經功能，2024年5月2日，在家屬同意下拔管，男童因此宣告不治。

