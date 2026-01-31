1歲男童餵寵物兔被咬斷手指 家長著急剖兔肚找斷指

大陸河南發生一起幼童餵食家中兔子遭咬斷手指的驚悚事件。（示意圖非當事兔／Pixabay）

飼養寵物要注意！大陸河南近日發生一起驚悚事故，一名年僅1歲多的男童趁家長不注意，自行拿食物餵食家中飼養的兔子，右手食指遭咬斷一個指節，嚇壞全家人。所幸男童緊急送醫與接受手術治療後，斷指已成功接回，目前恢復狀況穩定。有專家呼籲，家長切勿讓1至3歲幼童單獨接觸任何寵物，降低意外風險。

綜合陸媒報導，這起意外發生於1月30日，河南一名男童年僅1歲多，他的祖父母正在廚房準備餐點，沒注意到男童悄悄靠近兔籠。男童隨手從地上撿起茄子餵食籠內的小兔子，卻在一瞬間遭兔子咬住手指，導致他的右手食指最前端一節當場斷裂。男童痛到哭喊，家中的大人才發現大事不妙。

事發當下，家長一度誤以為斷指被兔子吞食，情急之下將兔子剖腹尋找，仍未發現男童的斷指；經過仔細尋找後，他們才在兔籠角落找到斷指。一家人隨即將男童送往醫院，並接受斷指再植手術。手術後醫師表示，所幸他們有及時送醫才能把握黃金救援時間，男童的手指已順利存活。

男童母親事後表示，家人過去認為兔子性情溫馴，未料竟會發生咬傷意外。醫療人員指出，兔子屬於囓齒類動物，門牙鋒利且咬合力強，能輕易咬斷硬質蔬菜，幼童細小的手指容易被誤認為食物或遭防衛性攻擊。此外，兔子具有領地意識，若突然伸手進入籠內，可能引發攻擊行為。

醫師也提醒，民眾若發生斷指意外，應以乾淨紗布包覆斷指，放入密封袋後再置於冰塊容器中保存，切勿直接浸泡於水中，並於黃金6至8小時內送至具備再植能力的醫院。另外，有專家呼籲，家長切勿讓1至3歲幼童單獨接觸任何寵物，以降低意外風險。

