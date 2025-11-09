1歲童打流感疫苗「誤打成A肝針」！疾管署回應了：已要求徹查
金門醫院7日發生一起疫苗接種烏龍事件，一名1歲幼兒原應接種流感疫苗第二劑，卻被誤打成A型肝炎疫苗。院方事後盤點才發現異常，緊急通知家屬與衛生局通報，疾管署指出，雖然劑次提早，但仍屬有效疫苗，幼兒無須重打，並已要求醫院啟動調查與改善。
疫苗打錯！流感針誤打成A肝疫苗
根據金門醫院通報，事件發生於7日下午，當時醫護人員替幼兒接種水痘及流感疫苗第二劑，但誤將流感疫苗打成A肝疫苗，院方在傍晚盤點時發現劑量異常，隨即通知家屬並向金門縣衛生局與疾管署回報，確認這起為「預防接種異常事件」。
金門醫院副院長陳根雄表示，流感疫苗與A肝疫苗外觀包裝相似，是導致誤打的主因，院方目前正檢討流程，未來將不同疫苗分流擺放，以避免相同錯誤再次發生。
嬰兒狀況穩定！院方啟動流程檢討
院方強調，該名幼兒目前無明顯不適，醫師已向家屬說明狀況並安排後續觀察，金門縣衛生局也表示，除了慰問家屬外，將會協助追蹤健康狀況，並要求醫院提出改善報告與具體策進措施。副縣長李文良指出，若家屬有進一步主張，縣府將提供協助，並督促醫院嚴肅面對流程疏失。
疾管署：劑次仍有效、持續追蹤健康狀況
疾管署說明，國際建議A型肝炎疫苗應於12至23個月間接種第一劑，這名幼兒雖非依台灣自2025年起新制（18個月施打）進行，但仍屬安全有效劑次，無須重新施打，後續第二劑將依原訂時程接種。署方也請院方持續追蹤幼兒健康狀況，評估身體反應與心理狀態，並提供必要的醫療與心理支持。
疾管署已要求金門醫院啟動「根本原因分析（Root Cause Analysis, RCA）」，深入檢視從流程設計、環境配置到人員管理的潛在問題，研擬防錯方案，未來將建立「防呆機制」強化疫苗辨識管理，全面提升醫療品質與安全。
強調「三讀五對」原則
疾管署提醒，全國醫療院所在接種時務必落實「三讀五對」：三讀：讀對疫苗名稱、批號、有效期限；五對：對的人、對的針、對的劑量、對的時間、對的途徑與部位。署方強調，唯有嚴謹核對、落實程序，才能防止疫苗接種異常事件再次發生，保障民眾安全。
更多造咖流行媒體報導
其他人也在看
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 21 小時前
愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。鏡報 ・ 1 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 3 天前
這處短＝壽命也短了！研究：增1.54倍心梗、54%糖尿病風險
同樣的年紀，有人看來衰老，有人看來凍齡。醫師黃軒表示，除了基因外，研究發現，這與體內一段微小卻致命的DNA結尾「端粒」密切相關，每次細胞分裂，它就被磨掉一點點，磨光時，細胞即死亡。有研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、失智症、骨質疏鬆的機率都顯著升高，例如端粒短者冠心病的風險上升1.54倍，罹患第二型糖尿病的風險增加45%。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
地瓜葉媲美藍莓！醫師外食選這4樣小菜：便宜好吃、瘦得快又抗老
你以為減重只能吃水煮雞胸加白花椰菜？其實，在平價麵店挑對小菜，不只可以幫助瘦身，還能兼顧抗老與健康！以下減重醫師公開自己在麵店選的小菜，不僅抗氧化、控糖，還愈吃愈瘦！ 醫師麵店點菜全公開！地瓜葉健康2.0 ・ 7 小時前
40歲南韓導演金燦民腦出血逝！常是「1病」釀禍：500萬人注意
南韓導演金燦民傳來噩耗，10月20日腦出血送醫，但仍於11月7日被院方宣判腦死，離世後捐出了4個器官遺愛人間，享年40歲。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。根據統計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
止痛藥有2大類！同時、交替吃都不行 肝腎恐出狀況
止痛藥使用不當不僅無法緩解疼痛，還可能對身體造成傷害。微笑藥師廖偉呈提醒民眾，雖然頭痛、牙痛、生理痛都屬於疼痛反應，但不應使用相同的止痛藥物治療。他強調，正確選擇止痛藥的關鍵在於先了解「疼痛分級」，才能達到有效止痛又不傷身的效果。中天新聞網 ・ 3 小時前
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 7 小時前
90％女性肺癌沒抽菸！醫揭「這三大」隱形兇手躲不了 下場慘！
長久以來，肺癌被視為吸菸者的疾病。然而，近十年來台灣的流行病學統計卻顯示出令人震驚的轉變--女性肺癌患者中有九成從未抽菸。這群非吸菸女性患者多數是生活作息正常、飲食清淡、甚至重視健康檢查的族群，卻在例行健檢或身體不適時發現罹患肺癌TVBS新聞網 ・ 1 天前
健保補充保費改革惹議 陳時中喊「2萬元太多」：恐衝擊小資族
衛福部長石崇良原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的...CTWANT ・ 1 天前
38歲上班族「一說話就哽咽」求醫一年無解！身心科找出心理創傷：身體記住恐懼
「只要開口講話，我的聲音就像要哭出來。」38歲王小姐一年來飽受困擾，每次與人對話個性容易緊張焦慮，一年前曾經因為講話太快嗆被口水嗆到後，只要和人說話，就會感覺喉嚨緊縮、聲音會突然變成哭腔，讓她一度以為自己得了重大疾病，影響到人際和工作，先後一年來求治各大醫院耳鼻喉科，檢查結果均是正常，因此被建議到身心科求診。姊妹淘 ・ 4 小時前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 1 天前
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 22 小時前
日本流感疫情飆升！H3N2易轉重症 醫警告「這區域」風險高
日本流感大流行！疫情較去年提早6週爆發，感染人數暴增2.4倍，關東、東北地區病例數量驚人！專家警告，在日本就醫費用最高恐花費約新台幣20萬元，建議出國前先打疫苗做好防護。台灣流感疫情雖稍緩解，但預估12月下旬將迎來高峰期，民眾仍需提高警覺。截至11月3日，台灣公費流感疫苗接種數已達477.8萬人次，為去年同期的1.2倍。面對流感威脅，專家呼籲大家切勿掉以輕心！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
重度使用3C惡果來了！白內障提早10年 40歲患者逐年暴增
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣白內障正在提早發生！現行健保給付規定，55歲以下進行白內障手術需事前申請，而最新健保資料庫數據就顯示，申請人數每年以30%的速度增加。澄清眼科總院長吳孟憲指出，門診發現40多歲的白內障患者有逐年增加趨勢，需手術治療患者相較十年前增加約4到5倍，最大禍首就是3C族群長時間盯著螢幕導致近視度數加深，高度近視造成白內障...匯流新聞網 ・ 1 天前
走路vs跑步，哪個更延年益壽？醫師給出意外答案：關鍵在「時間與方式」
日常運動中最常見的走路與跑步，到底哪一種對心血管更好、更能延長壽命？不少人直覺認為「跑步強度高，效果一定比較好」，但研究結果顯示，兩者各有優勢，只要方式正確，都能帶來長壽效益。姊妹淘 ・ 22 小時前
管仁健觀點》台灣健保藥是中國大媽的返鄉伴手禮？
[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。 健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。 衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。 無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。 衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意新頭殼 ・ 1 天前
台灣洗腎率全球第一！名醫揭「健康食品陷阱」 政府管理缺位、廠商良心才是關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台灣洗腎率居世界第一，慢性腎臟病健保支出高達592億元，洗腎人口突破10萬人。前衛生署副署長李龍騰指出，市面上標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的保健食品多為行銷話術，過度依賴恐延誤治療並增加腎臟負擔。專家建議選擇有信譽品牌、逐批檢驗、確認成分與劑量，並以均衡飲食、運動與定期檢查為健康核心，避免保健食品成為慢性病惡化的推手。台灣洗腎率高居世界第一，根據健保署 2023 年統計，慢性腎臟病健保支出高達 592 億元，位居十大疾病醫療費用之首，全國洗腎人口更突破 10 萬人。這不僅是公共衛生的警訊，也反映出台灣飲食與健康意識背後的矛盾。前衛生署副署長、台大醫學系名醫李龍騰近日在節目直言：「全世界沒有健康食品，只有商業操作。」這番話點出了一個長年被忽視的事實——許多標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的產品，背後更多是行銷話術，而非實證醫學。過度依賴保健食品的風險許多民眾誤以為只要吃了保健食品，就能「抵銷」三餐外食、運動不足、飲水量低等生活習慣問題，甚至在慢性病早期忽略就醫檢查，錯過治療時機。更嚴重的是，部分來路不明、成分不明確的保健食品，可能含有過量礦KingNet 國家網路醫藥 ・ 3 小時前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 1 天前
不只看不清！白內障恐害健忘、反應慢 醫揭「4大關鍵原因」完全沒料到
你有沒有發現家中長輩除了視力變差，記性和反應也不如從前？或許你會認為這只是正常老化現象，但個驚人的發現：白內障不只影響視力，更可能悄悄偷走你的認知能力！眼科粘靖旻院長警告，白內障會間接導致認知功能下降，影響記憶力和思考能力。 白內障如何偷走你的聰明才智？ 1、視覺輸入減少，大腦活動跟著萎縮：當白內障讓你的世界變得模糊不清，大腦接收到的視覺信息大幅減少，就像一台電腦缺少了重要的輸入資料，大腦的視覺皮質區域會因為缺乏刺激而逐漸萎縮。研究發現，視力受損的長者，其大腦灰質密度明顯低於視力正常的同齡人。這就像肌肉不運動會萎縮一樣，大腦缺乏視覺刺激也會「生鏽」！ 2、認知負荷過重，腦力資源被大量消耗：想像一下，當你努力想要看清楚模糊的文字或辨認人臉時，大腦必須花費比正常情況多好幾倍的精力！這種過度的認知負荷會消耗大腦寶貴的處理資源，原本可以用來思考、記憶和解決問題的腦力，全部被「看清楚東西」這件事佔用了。長期下來，用於高階認知功能的腦力資源越來越少，自然會出現記憶力衰退、注意力不集中、反應遲緩等問題。 3、社交隔離加速認知衰退：白內障讓許多長者因為看不清楚而減少外出，避免社交活動！無法清楚看見朋友常春月刊 ・ 6 小時前