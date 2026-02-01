1歲童獨餵寵物兔「食指慘遭咬斷」！家長急殺兔「剖開肚子」最後傻眼了

男童食指慘遭兔子咬斷。圖／翻攝自微博

兔子也會咬人！中國一名1歲多的男童獨自餵食寵物兔時，右手食指竟意外遭咬斷，嚇得家人誤以為斷指已被吞下，情急之下只好剖開兔子尋找斷指，最後是在兔籠內找到斷指，隨後將斷指和男童緊急送醫，所幸手術成功，男童成功保住手指。醫師也藉此提醒大眾，任何動物都有攻擊風險，家長讓幼童與寵物互動時一定要全程監護，以免發生難以挽回的憾事。

根據陸媒大河報報導，中國河南省一名年僅1歲多的男童獨自餵食家中的寵物兔子時，右手食指末節不慎被咬斷。男童媽媽事後心有餘悸地表示，由於爺爺奶奶當時正在廚房做飯，幼童便自己從地上撿起茄子去餵食兔子：「我們聽到哭聲跑出來，孩子食指前面一截帶著指甲蓋，整個都不見了！」

男童家人當下驚慌地四處尋找斷指卻始終找不到，因此認為手指可能是被兔子吞進肚子，情急之下只好將兔子開膛破肚，然而一番尋找後仍一無所獲，找了好一段時間才在籠子的角落裡發現只有黃豆大小的斷指。家人立刻帶著孩子和斷指趕往當地醫院，但因當地不具備縫合斷指的手術條件，最後被轉往鄭州仁濟醫院。

男童食指慘遭兔子咬斷。圖／翻攝自微博

主治醫師表示，由於被動物咬斷的斷指傷口大部分都不規則且已被嚴重污染，加上兒童血管極細，手術風險極高，所以兒童斷指再植手術的難度遠超過成人，因此立即為男童在急診麻醉下進行斷指再植手術，所幸手術非常成功，幼童術後休養數日後已順利出院。主治醫師也以此提醒大眾，任何動物都存在潛在的攻擊性，讓幼童與動物互動時，必須保持安全距離。

如何避免孩子與寵物相處時受傷？

全程有效監護：家長是兒童安全的第一責任人，切勿讓孩子與寵物單獨相處。 進行安全教育：家長應教導孩子切勿將手指伸進寵物籠內，也不要在寵物進食時過度靠近，以免寵物不小心將手指當成食物一起咬下，更不要挑逗、拉扯動物，以免引起反擊。 受傷處置方式：一旦發生咬傷，甚至是斷指等嚴重情況，家長應立即以乾淨的布或紗布按壓傷口止血，盡快找到斷指後，再用乾淨、乾燥的紗布將其包好，放入密封的塑膠袋中，再在袋外放置冰塊，並以最快速度送醫。



