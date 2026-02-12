1歲童被餵整顆花生「肺部塌陷」！ 醫氣炸曝：死死塞住支氣管

醫師曝1歲童被餵整顆花生，肺部開始塌陷。（圖／翻攝自臉書／廖穗綾醫師的健兒門診-Hablo Español）

家長要小心！兒科醫師廖穗綾分享一個驚險案例，一名1歲多的幼童被阿嬤餵食整顆花生，幾天後出現咳嗽、喘鳴聲等症狀，送醫檢查驚見「肺部已經開始塌陷」。為了取出這顆卡死在氣管的異物，醫療團隊耗時近2小時，在狹小氣道裡反覆嘗試才成功夾出。看著住進加護病房的孩子，醫師忍不住怒喊：「到底為什麼要餵小小孩吃整顆花生？」

基隆長庚醫院兒科教授級主治醫師廖穗綾今（12）日在粉專發文指出，上週遇到一名緊急送來的1歲多幼童，據了解，孩子在3、4天前被阿嬤餵食了花生，隨後開始出現咳嗽與喘鳴聲，雖然剛開始症狀不明顯，但隔天追蹤X光發現，「肺部已經開始塌陷」，這絕非小事。

當晚該童轉入加護病房，廖醫師的丈夫賴醫師緊急召集加護病房團隊與資深技術員，準備透過支氣管鏡取出異物。然而，手術過程極度艱難，廖穗綾透露那顆花生已經卡了三天、肉芽長出來，「整顆又大又肥，死死塞住支氣管」；賴醫師更直言，他從來沒有遇過這麼困難的案例。

廖穗綾續指，醫師在孩子狹小的氣道裡反覆嘗試將近2個小時，就在幾乎快要放棄時，那顆「會跳舞的花生」終於彈動了一下，醫療團隊隨即成功網住、夾出，那一刻大家才鬆了一口氣。

雖然孩子成功救回，但廖穗綾忍不住怒轟這已不是第一個案例，甚至今日又看到兒科急診醫師吳昌騰分享其他孩子因被餵食花生而進開刀房。

針對許多家長常說「只吃一顆而已」、「我有在旁邊看著」、「我們以前都這樣長大」，廖穗綾指出，醫療現場看到的卻是「氣道發炎腫脹」、「肉芽生成」、「肺部塌陷」，最後只能住進加護病房插氣管鏡。

「我們到底還要講幾次？到底為什麼要給小小孩吃整顆花生？」廖穗綾強調，小小孩的吞嚥與咀嚼能力尚未成熟，兩者間協調不夠穩定，若吞嚥瞬間聲帶剛好打開，比較硬且不易咬碎的食物就可能滑入氣管中。

廖穗綾提醒家長，花生、堅果類、湯圓、硬芭樂、椰果，以及任何「硬、滑、不易咬碎」的食物，請至少等到孩子3至4歲以上再嘗試。

