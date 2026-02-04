1歲8個月大男童…離奇猝死！母CPR「淚滴屍」喚不回 今解剖死因出爐

記者簡榮良／嘉義報導

媽媽永遠缺一塊心頭肉。嘉義市1日清晨驚傳一名1歲8個月大男童離奇猝死，母親表示，兒子當時躺在嬰兒床上，呼吸急促、喘不過氣、臉色異常，沒了呼吸心跳，她急壞一邊報案求助、一邊實施CPR，已分不清楚模糊視線的是淚水還是汗水，無奈孩子送醫後仍宣告不治。今（4）日上午檢方進行解剖複驗，初判死因為肺炎。

嘉義市1日清晨驚傳一名1歲8個月大男童離奇猝死，解剖初判死因為肺炎。（圖／翻攝畫面）

1日清晨7時許，一通急促的求救電話打進消防局，張姓母親表示，兒子1歲8個月大，躺在嬰兒床上休息，臉色異常、出現呼吸急促症狀，隨即沒了呼吸心跳，等待救護人員同時實施CPR，內心更多是祈求這段母子情別斷，7時52分送到醫院急救，卻在8時42分宣告不治。

才剛經歷完分娩痛，緊接喪子痛，消防救護過程，張母死守一旁，來回踱步的腳比誰都著急、想知道原因。

今日上午檢方進行解剖複驗，並無發現創傷，懷疑死因疑似肺炎，不過確切死因仍需等待顯微鏡組織切片及毒藥物鑑驗結果出爐，才能進一步釐清。

