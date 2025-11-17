1死8傷！高雄73歲老司機違規右轉釀慘劇！黑歷史曝光 曾違停害死人

高雄陳姓駕駛因違規釀1死8傷慘劇，過去也曾因違停導致機車騎士追撞身亡。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 高雄73歲陳姓駕駛昨日違規右轉，先撞上一台機車後，又失控衝進待轉區掃倒8台機車，釀成1死8傷慘劇，陳男今日被依過失致死及過失傷害移送，更曝光其退休2年內已經有多達5次違規紀錄，還曾於2019年因違停害死機車騎士。

昨日傍晚73歲陳姓男子駕車經楠梓區德民新橋，違規右轉與林姓騎士發生碰撞，隨後失控向前行駛土庫一路撞擊待轉格內8台機車，造成多名騎士倒地受傷，最先被撞上的50歲林姓騎士到院後意識改變，經院方緊急搶救後，無奈仍宣告不治。

警方指出，陳姓男子過去是計程車司機，並且已非首次鬧出人命，2019年陳男駕駛計程車違停路邊，導致後方機車追撞，騎士不治身亡。而退休後更是在2年內出現5次違規，包括闖紅燈、不依號誌行駛等，顯示陳男已是違規慣犯。

死者林姓男騎士為菲律賓籍，與台籍女子結婚取得永久居留證，2人共同經營東南亞雜貨店，警方初步認定陳男違規右轉，昨晚依過失致死罪逮捕陳男，移送橋頭地檢署偵辦。

