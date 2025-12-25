1段話戳破藍白合 康仁俊：從以前到現在，哪個跟國民黨合作的有好下場

政治中心／綜合報導

明年將舉行九合一縣市長選舉，抓準藍營面臨接班問題的嘉義市與宜蘭縣，民眾黨搶先推出候選人，之後如何進行藍白合也引發許多討論。資深媒體人康仁俊今（25）日於三立政論《前進新台灣》中解析政局，更以泛藍陣營分分合合的歷史直言「以前到現在，哪個跟國民黨合作的有好下場？」。

提及藍白提名議題，康仁俊表示，民眾黨現在期待的是，用瘋狂提名的方式，然後逼你國民黨來談。「國民黨很聰明也是老江湖」，鄭黃會時曾說，要有一個平台、智庫，大家互相對話談理念。如今回頭來看，鄭黃會後請問民眾黨的平台在哪裡？民眾黨沒有，他哪有什麼平台？反而是國民黨一天到晚放訊息，想告訴大家 「我們智庫找了李鴻源，找了誰誰誰來，厲害了」。

康仁俊接著說，國民黨搞智庫的含意，就是定調我們要談政策、談方向！反之，那些選舉的東西是透過這些平台在談嗎？根本不是。康仁俊直言，「國民黨是個老江湖，好歹號稱百年政黨也執政過，他怎麼會不知道民眾黨現在在玩什麼？ 」。

康仁俊更以泛藍陣營在歷史上的分分合合，直白地戳破藍白合，「國民黨從以前到現在，跟過幾個政黨表面合作，哪跟他合作有好下場？」。

