1水果要變貴了！提前1個月斷貨 供應鏈緊張：2月價格恐上漲

受氣候影響，藍莓面臨供應短缺的挑戰。目前藍莓供應主力國為智利，不過，美國果品公司Wish Farms表示，進入二月後供應將開始緊縮，智利大部分果實可能在二月底就收完，比往年提前2至4週。預計二月後藍莓價格可能上漲。

智利熱浪影響晚季出口

外媒《Fresh Plaza》報導，智利中部近期熱浪影響了晚季鮮果出口，供應不如預期。雖然秘魯也提供部分果實，但展望三月初至中旬，市場供應將主要來自美國國內與墨西哥。

墨西哥出口減少 供需可能失衡

墨西哥作為接替智利的重要產地，其情況同樣不容樂觀。該國平均每季出口約1.35億磅藍莓，但本季預估將減少10%至20%，恐將加劇三月份的供需失衡風險。

美國東南部供應提早

至於美國東南部，本週寒流可能影響開採時程。佛羅里達州藍莓生產進度較去年提前2至3週，預計三月底至四月初可開始大量出貨，有望部分填補供應缺口。當地果農積極導入新品種與精密篩選技術，不僅追求產量，更重視果實品質與風味。整體而言，本季藍莓價格良好且穩定，預計未來幾週仍維持現價，但進入二月後可能上漲。

