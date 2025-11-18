「1洗碗行為」超NG！醫示警：大增細菌量、還害腐壞變質

記者施春美／台北報導

許多人會在洗碗精瓶中加水，來延長使用時間，但醫師表示，洗碗精若加入自來水，可能會增加細菌或其他微生物的含菌量，而降低洗碗精的清潔效果。（示意圖／Pexels）

許多人會在洗碗精瓶中加水，來延長使用時間，但皮膚科醫師蔡逸姍表示，自來水並非完全無菌，洗碗精若加入自來水，可能會增加細菌或其他微生物的含菌量，且此舉會降低洗碗精的清潔效果。此外，經過1~2個月時間，洗碗精就更易腐壞、變質。

蔡逸姍在其臉書表示，有人會覺得洗碗精若太濃，加入自水，稀釋後較好用，也用得更久，進而更省錢，但事實真相是自來水並非無菌，加入一大瓶的洗碗精瓶子內，有可能增加細菌或其他微生物的含菌量，而產品本身添加的防腐劑也因為濃度被稀釋，導致清潔效果下降。

廣告 廣告

此外，經過1~2個月時間，該洗碗精就變得更容易腐壞、變質。

至於如果洗碗精快用完，瓶底只剩一點，讓人難以倒出使用時，蔡逸姍表示，此時可以加入自來水至瓶中稀釋，以便徹底使用完瓶底剩餘的洗碗精，「但仍建議用煮沸過的開水來稀釋洗碗精。」她並強調，最好在3天內用完該洗碗精。

更多三立新聞網報導

奪命下午茶！醫點名「1零食」勿配紅茶：害人致癌、瞬間喪命

堅果不是都健康！醫喊「這款」易害人肝癌、肝衰竭：我不敢吃

「6種致癌物」就在身邊！醫急喊：咖啡、餅乾、麵包都中鏢

40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做

