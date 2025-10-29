「1營養品」吃錯釀危機！醫示警天天補反害腎 每日超過2000mg恐中毒
近年不少民眾熱衷補充營養品，認為「多吃總比不吃好」，但醫師提醒這觀念恐釀健康危機。泌尿科醫師呂謹亨發文指出，維生素過量攝取並非無害，甚至可能引發「維生素中毒」。例如維生素C若每日攝取超過2000毫克，恐導致腹瀉、腎結石；維生素B6長期過量則可能造成周邊神經病變，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。澳洲藥物管理局（TGA）今年也示警，相關病例正持續上升。
呂謹亨提醒，許多人誤以為水溶性維生素會隨尿液排出體外，因此放膽大量攝取，但實際上，過量仍可能對神經、腎臟與消化系統造成負擔。他進一步整理出幾種最常見的水溶性維生素，說明其正常攝取的益處，以及若攝取過量，可能出現的副作用與身體警訊。
維生素B6
在眾多水溶性維生素中，維生素B6是最常見引發中毒的案例之一。醫師指出，若長期攝取過量或高劑量，恐導致手腳麻木、刺痛、灼熱感、感覺遲鈍及行動不協調等神經症狀。根據國外《Nutrients》期刊回顧研究指出，多數患者在停止補充後可逐漸恢復健康，但若中毒情況嚴重，仍可能留下持續的麻木感。
維生素C
不少人為了提升免疫力、預防感冒，習慣大量補充維生素C，但醫師提醒，攝取過量反而可能傷身。若每日超過2000毫克，恐引發腹瀉、腹痛、噁心等腸胃不適，甚至增加腎結石風險。這是因為維生素C在體內代謝時會產生草酸，過量的草酸容易與鈣形成草酸鈣結晶，尤其對腎功能不佳或有結石體質者，更容易造成腎臟負擔。
維生素B3
維生素B3又被稱為「菸鹼酸」，適量攝取有助於維持能量代謝與皮膚健康，但醫師提醒，若補充劑量過高（每日超過500毫克），恐引發一系列副作用，包括臉部潮紅、發熱、皮膚搔癢、肝功能異常、肝炎，甚至可能導致血糖升高或誘發痛風惡化。
維生素B9、B12
維生素B9，也就是俗稱的「葉酸」，對預防貧血及降低胎兒神經管缺陷風險具有重要作用。然而醫師提醒，若攝取過量，可能掩蓋神經受損症狀，導致病情延誤，甚至引發痤瘡樣皮疹等副作用。
醫師也提醒，維生素補充並非「多多益善」，不同種類混著吃反而可能造成負擔。呂謹亨指出，部分族群在補充營養品時更應謹慎，並提出5項建議：
1. 不要同時吃太多綜合維他命或能量飲料，因為不同產品加起來可能超標。
2. 健康飲食才是最好的維生素來源：全穀、蔬菜、水果、蛋、瘦肉、堅果就能補足大部分需求。
3. 腎臟病或神經疾病患者，補充前務必詢問醫師。
4. 若出現手腳麻、腹瀉、皮膚潮紅等症狀，請立即停用並就醫。
5. 有症狀或擔心攝取過多，可找醫師抽血檢測及相關檢查。
