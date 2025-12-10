「1營養素」有助降低罹患風險！專家教你這樣吃遠離大腸癌

台灣癌症發生率居高不下，根據國民健康署統計，「大腸癌」高居10大癌症發生率之首。若想有效預防大腸癌，除了定期進行大腸鏡檢查外，飲食調整也必不可少，尤其是富含槲皮素的蔬果，能有效降低罹患大腸癌風險。

飲食是抗癌關鍵 吃對降大腸癌發生率

腸胃科醫師陳保中表示，大腸鏡檢查是目前最佳的大腸癌篩檢方式，45歲以上民眾可先做糞便潛血檢查，若結果呈陽性反應，就建議至醫療院所接受大腸鏡檢查，及早發現及早治療。

一般來說，蔬食者罹患大腸癌的機率較常食用肉類者低，其主因在於蔬果含有較多的纖維，目前實證醫學已證實，纖維確實具有預防大腸癌的效果。因此，建議完成大腸鏡檢查的民眾，若想預防大腸癌，除了多運動、多喝水外，也要注意多攝取纖維。

「槲皮素蔬果」具抗發炎抗癌效果 還可抑制腫瘤

陳保中提到，除了纖維，部分蔬果還含有營養成分，具有降低發炎及抗癌效果，其中包括飲食中常見的槲皮素。槲皮素是種植物色素，屬於類黃酮，具有抗發炎、抗氧化及抗癌效果，能夠抑制刺激癌症生長及轉移的基因表現，同時改善腸道菌相。

目前在動物模型的實證醫學證據顯示，餵食老鼠槲皮素後，可讓種植在老鼠體內的腫瘤細胞消失或減少，且槲皮素還能促進癌細胞凋亡，幫助身體對抗外來環境中的致癌原。他也建議民眾，若要使用槲皮素來達到抗發炎或預防大腸癌的功效，建議從低劑量開始使用。

飲食「這樣吃」 讓槲皮素吸收更好

營養師江欣樺指出，常見含有槲皮素的食物包括葡萄、柑橘、洋蔥、槐花、青椒、蕎麥、米麥等，但類黃酮化合物如槲皮素本身的吸收率較低，建議與維生素C一起併用，有助於提升穩定性及吸收效果。

他也建議，民眾平時可多攝取含槲皮素的食物，如十字花科蔬菜、蘋果、洋蔥、香菜、鼠尾草、紅酒、綠茶、櫻桃、藍莓、秋葵、橄欖油等。建議每日槲皮素攝取量約為10至100毫克，若要從營養品攝取，則建議每日攝取500至2000毫克。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

