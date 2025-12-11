1營養素＝長壽！研究：能降20%糖尿病風險、還護心血管

記者施春美／台北報導

「類黃酮」這一營養素有助長壽。醫師江守山表示，最新研究發現，每天攝取500毫克的類黃酮，相當於2杯茶的量，可降低16%死亡風險，並降低9%～13%心血管等慢性疾病的機會。若攝取種類最豐富的類黃酮，更能大降20%糖尿病的風險！

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，類黃酮存在於植物性食物中，富含類黃酮的食物包括茶、洋蔥、莓果、柳橙、蘋果、葡萄、紅酒、黑巧克力等。為了評估類黃酮的健康益處，英國貝爾法斯特女王大學的研究人員追蹤了近12.5萬名50~70歲的成年人，時間長達10年之久。

江守山表示，該項研究成果已發表在2025年出版的《自然食品》期刊。研究發現，每天只要攝取約500毫克類黃酮，相當於喝2杯茶的量，就可降低約16%的死亡風險，並降低9%~13%心血管疾病、第二型糖尿病和呼吸系統等慢性疾病的風險。

江守山，不同的類黃酮的健康好處不同，例如，有些類黃酮可以改善血壓，有些可以抑制癌細胞增殖，有些類黃酮可以減輕炎症。研究發現，攝取種類最豐富的類黃酮的人，罹患糖尿病的風險可大幅減少20%，因此，每天攝取大量富含不同種類的類黃酮之食物、飲料，是通往長壽之道。

