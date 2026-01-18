1物+瘦瘦針，降血糖之外，能保護腎臟與心血管，但仍須做好飲管控

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著糖尿病照護邁向精準醫療時代，單靠嚴格飲食與口服藥，已不一定能滿足長期控糖與器官保護需求。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧指出，結合「腸泌素（俗稱瘦瘦針）」與連續性血糖監測器（CGM）的治療模式，正逐漸成為臨床控糖新趨勢，不僅可快速穩定血糖，更有助降低腎臟與心血管併發症風險。

嚴控飲食仍出現腎病變，CGM揪出餐後血糖元兇

彭瓊慧有一位患者鄭先生，在48歲時確診第二型糖尿病，長期嚴格飲食控制並服用複方口服藥，糖化血色素多年維持在7.0%以下；然而，近年健檢卻發現曾有無症狀腦中風，並在2024年出現微量蛋白尿，腎功能惡化至慢性腎臟病第三期，即使升級口服藥物，2025年初糖化血色素仍略為上升。

透過連續性血糖監測器（CGM）分析，才發現其餐後血糖波動明顯，長期高度自律的飲食控制，反而造成心理壓力。彭瓊慧評估之後，建議保留具腎臟保護效果的排糖藥，並加上低劑量腸泌素治療，兼顧血糖、腎臟與心血管保護。

治療調整後，鄭先生目前僅需每週最低劑量的腸泌素，糖化血色素穩定約6.5%，微量蛋白尿消失，腎功能趨於穩定，也能更自在地維持生活品質。

四種口服藥仍失控，高齡糖友靠CGM找回穩定血糖

另一名76歲的患者士，罹患第二型糖尿病超過10年，近一年血糖卻持續惡化，即使同時服用4種口服藥，糖化血色素仍高達9.0%。2025年更因糖尿病酮酸中毒合併流感肺炎住院治療。

出院後，蔡女士配戴連續性血糖監測器（CGM）追蹤血糖變化。彭瓊慧評估其仍有殘存胰島素分泌功能，先以口服藥合併腸泌素治療，但血糖改善有限，後續再輔以胰島素治療。隨著腸泌素劑量逐步調整，胰島素用量也同步減少。

目前在CGM持續監測下，蔡女士有超過九成時間血糖維持在70至180 mg/dL的理想區間，且未出現低血糖情形，血糖控制趨於穩定。

醫：腸泌素＋CGM 一加一大於二的科學控糖

彭瓊慧表示，腸泌素原本即為治療糖尿病所研發，其特色是「血糖高時才促進胰島素分泌」，單獨使用幾乎不會造成嚴重低血糖。依據最新美國糖尿病學會（ADA）指引，每週一次的腸泌素藥物已被列為「強效降糖藥物」，降糖效果可與胰島素並列。

若搭配連續性血糖監測器（CGM），可即時掌握血糖變化，讓原本需要數月調整的療程，最快在一至兩週內就能精準到位，打造「快速、可調整、低風險」的個人化控糖模式。

不只降血糖 還能降心血管與洗腎風險

彭瓊慧指出，對於合併過重或肥胖的第二型糖尿病患者，腸泌素應優先納入治療考量，因體重控制是穩定血糖的關鍵。此外，若病人本身屬於心血管高風險族群，如曾中風、心肌梗塞或裝置心臟支架，腸泌素已被證實可降低未來心血管事件與死亡風險；部分藥物更可改善蛋白尿、延緩腎功能惡化，降低洗腎風險。

彭瓊慧也將美國臨床常規帶回臺灣。她指出，傳統糖尿病治療多以三個月回診一次為主，調藥節奏慢、容易錯失黃金時機；透過CGM，即使在短短一至兩週內，就能清楚判斷藥物是否有效，快速修正治療方向。

彭瓊慧補充，2026年美國糖尿病學會（ADA）亦建議，不論糖尿病病程長短，醫療人員都應鼓勵糖友使用連續性血糖監測器（CGM），協助達成穩定、安全且長期有效的血糖控制，為忙碌的現代生活打造更友善的控糖新模式。

