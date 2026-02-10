「1球星竟戴手銬腳鐐、穿囚衣進場」超級盃場邊最狂畫面網友看傻 原因曝光

愛國者接球員霍林斯在超級盃賽前身穿囚犯服進場，靈感來自比賽場館鄰近的惡魔島監獄，畫面在網路上引發熱烈討論。（翻攝自X）

美式足球年度盛事「NFL超級盃」昨（9日）登場，最終由海鷹擊敗愛國者奪下冠軍。然而，在比賽開打前，場邊話題已率先引爆——愛國者接球員霍林斯（Mack Hollins）在進場時身穿囚犯服、戴上面罩與手銬現身，相關畫面在網路上迅速流傳，成為本屆超級盃最吸睛的場外焦點之一。

霍林斯為何扮成囚犯？ 超級盃場館地點成關鍵

32歲的霍林斯在賽前走進球場時，以一身囚犯造型亮相，與一般球員西裝或潮流穿搭形成強烈對比。照片曝光後立刻在社群平台掀起熱議，不少球迷直呼「完全猜不到」。

事後原因曝光，與本屆超級盃的舉辦地點有關。比賽場館位於舊金山的Levi's Stadium，距離知名的「惡魔島監獄（Alcatraz Island）」僅約45英哩，霍林斯便以此為靈感，設計出這套別具巧思的進場造型，向當地地標致敬。

不只搞怪？ 霍林斯手中球衣暗藏另一層意義

除了囚犯裝扮引發討論外，霍林斯手中拿著的一件球衣同樣引起關注。該件球衣正是愛國者總教練麥克弗拉貝爾（Mike Vrabel）年少時期的高中球衣，被視為霍林斯對總教練的致敬之舉。

愛國者無緣奪冠 霍林斯再添遺憾

可惜的是，場外話題十足，場上結果卻未能如願。愛國者最終不敵海鷹，與冠軍擦身而過，霍林斯也無緣拿下生涯第2座超級盃冠軍獎盃。

