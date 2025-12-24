「1瓶130元」2款氣喘藥退出台灣 蘇一峰疾呼：要出人命了

氣喘藥物備喘全Berodual將退出台灣。翻攝蘇一峰臉書



又有2款藥物要退出台灣。胸腔內科醫師蘇一峰今（12/24）透露，德國生產的氣喘與肺阻塞急救用藥物，因藥價太低將退出台灣，直言「這次要出人命了」！

蘇一峰在臉書說明，德國原廠生產的氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物Berodual®備喘全和Berotec®備勞喘，能在關鍵時刻發揮救命的功效，健保一瓶130元，可以噴200次，噴1次不到1元，不過因台灣藥價開得太低，空運來台不敷成本，確定要退出台灣市場。

蘇一峰質疑，台灣健保有錢能買1針1億元的藥品，卻讓平價藥物退出市場，「這全都要感謝台灣的任性醫療，這次要出人命了」。

貼文一出，許多網友紛紛回應「一針一億的拿來都不知道可以買多少了」、「真的要完蛋了，我氣喘急救藥物就是備勞喘，秋冬是我常發作的季節」、「這是我的救命藥，不能沒有啊」，但也有疑似氣喘患者的網友說「這款超級沒用」。

氣喘藥物Berotec®備勞喘將退出台灣。翻攝蘇一峰臉書

