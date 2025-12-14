1甜食＝神級食物！新研究：吃越多越年輕 有望治療罕病

記者施春美／台北報導

黑巧克力有助改善大腦、心血管，現在還可抗老化。（圖／Pixabay）

黑巧克力有助改善大腦、心血管功能，現在還可抗老化。食安專家韋恩（楊世煒）表示，可可在原產地中南美洲的阿茲特克帝國就被稱為神的食物。研究指出，可可中存在的「可可鹼」，體內濃度較高者的生物年齡低於實際年齡。學者表示，此研究可能為老化研究，甚至為常見的罕病帶來關鍵性的突破。」

楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，今年12 月 10 日發表於期刊《Aging》（老化）的研究分析了研究參與者血液中可可鹼的含量，並將其與血液樣本中測得的生物年齡指標進行比較。

血液中可可鹼濃度較高者 生物年齡比實際年齡年輕

在估算生物年齡時，研究人員採用了2種方法。一是分析反映老化速度的 DNA 變化；另一種是測量端粒長度。端粒是位於染色體末端的保護結構，會隨年齡自然縮短，並與多種老化相關疾病風險有關。結果發現，血液中可可鹼濃度較高的人，其生物年齡往往比實際年齡來得年輕。

學者表示，這項研究發現黑巧克力中一種關鍵成分，與「維持年輕」之間存在關聯，此研究並非建議民眾多吃黑巧克力，而是希望藉此研究幫助理解日常飲食中，是否隱藏著促進健康與長壽的線索。

結果令人振奮！可能帶來抗老化、治療罕病的關鍵突破

研究團隊也檢視了其他來自可可或咖啡的代謝物，是否出現類似的關聯性。結果顯示，只有可可鹼呈現出與生物年齡相關的特殊關聯。許多來自植物的植化物，能夠影響人體基因的開啟或關閉狀態，進而調節細胞功能。可可鹼正是其中之一。

倫敦國王學院研究員、同時也是倫敦大學學院臨床遺傳學醫師的主要作者Ramy Saad 表示，這是一個令人振奮的發現，接下來的重要問題是，這種關聯背後的機制是什麼，及人類該如何更深入探索飲食代謝物與表觀基因體之間的互動。這樣的研究途徑，可能為老化研究、甚至常見的罕病，帶來關鍵性的突破。」

研究團隊成員之一、倫敦國王學院人類營養學教授 Ana Rodriguez-Mateos 也補充，目前正進一步探討可可鹼是單獨發揮作用，還是與黑巧克力中其他已知具有健康益處的成分（例如多酚）共同產生影響。

