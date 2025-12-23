1男星赤馬紅羊劫難逃！專家曝「人生轉折」時間點

娛樂中心／翁莉婷報導



中國男星劉宇寧為樂團「摩登兄弟」主唱，憑藉高辨識度嗓音演唱流行歌曲暴紅，近年開始活躍歌唱、綜藝、戲劇節目，主演的《一念關山》、《珠簾玉幕》、《折腰》三部劇均首周熱度破萬。不過，2026年將迎來60年一遇「赤馬紅羊劫」年份，命理師高輔進日前在臉書點名劉宇寧將有「3件事」要多加留意。





.

劉宇寧演技精湛、唱跳俱佳，被外界譽為「六邊形戰士」。（圖／翻攝自微博）





命理師高輔進在臉書發文「分析劉宇寧的姓名學」，他表示劉宇寧要注意「赤馬紅羊時期」被「出資方壓榨」、「身體健康亮紅燈」並出現「影響心情方面」等相關症狀干擾。高輔進接著提到，劉宇寧年運是「己巳」年，火生土、支生干局，需要靠自身努力才有望獲得果實，享受高成績所帶來的紅利。從易經生肖姓名學角度分析因虛歲37歲，2026將步入38歲，所以目前在走「宇」字的「于」字形，「于」從字形來看內部藏有「丁」元素，再加上「寧」的「丁」元素，還有八字裡至少還有2個「火」元素，顯示出火過旺帶來的危機，如果火元素無處宣洩就要注意出資方、片商等角色壓榨。

廣告 廣告

.

命理師高輔進指出2026「赤馬紅羊時期」，劉宇寧要注意被出資方壓榨、身體健康亮紅燈等危機。（圖／翻攝自微博）





此外，高輔進還提到劉宇寧如果能在「42歲前結婚」或「45歲前生小孩」，生活上就會產生磁場轉換，從原本是在「室內」調養身體變成在「室內」照顧家庭。



以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：60年一遇「赤馬紅羊劫」…專家曝「1中國男星」八字有火：太旺恐被壓榨！

更多民視新聞報導

「終身監禁不得假釋不殘忍嗎」網怒！廢死粉專遭灌爆

日護士「解除封印」拍謎片…首作上映時間曝！

張文租處如「小軍火庫」 搜出15顆「自製燒夷彈」

