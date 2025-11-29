1男1女在第16洞果嶺上「肉體一桿進洞」 人妻直擊野戰LIVE秀傻眼PO網

紐西蘭奧克蘭一名女子最近到高爾夫球場附近夜跑時，意外撞見一對情女在第16洞果嶺上愛愛。（翻攝自Facebook）

野外激戰不分國界，紐西蘭奧克蘭一名女子最近到高爾夫球場附近夜跑時，意外撞見一對情侶在第16洞果嶺上，母湯的脫下衣物「交疊」，隨即將震驚的拍下，並匿名上傳社群媒體，隨即掀起大票網友討論。

綜合當地媒體報導，紐西蘭奧克蘭一名女子24日晚間約7時，在克拉克海灘高爾夫球場慢跑，卻意外撞見一對情侶野外激戰，女子傻眼在臉書上表示，「嘿，羅密歐與茱麗葉，週一晚上7點15分，真的嗎？我理解你們欲火難耐，但就不能找個稍微私密一點的地方？比如說灌木叢之類的。」並將畫面公布，只見男子疊在女方上面，坐著衝刺運動。

報導指出，女子事後接受訪問時大呼，「幸好當時我沒有帶小孩一起」，並直呼當時腳步聲可能被這對情侶聽見，「我轉過彎角時他們應該聽到我的腳步聲，因為我戴著耳機會踏得比較重」，而當時該情侶疑似聽見腳步聲，進而停止動作。

女子透露，懷疑男女應該是資深高爾夫球友，因在激戰現場旁邊可以看到完整配備的高爾夫球具，以及一輛高爾夫球車，且事後慢跑結束，在遠處看到一對50至60歲的男女在打球，時間太湊巧，因此懷疑突出現打球的男女就是剛活春宮的當事人。

