1盒3萬！ 日無人寶可夢店深夜遭洗劫 5少年落網

日本熊本市寶可夢卡牌的無人商店深夜遭5少年洗劫，偷走一盒台幣三萬的寶可夢卡。

嫌犯：「3，2，1。」三名黑衣男子一走進店內，兩人拿著疑似鐵鎚的工具猛敲展示櫃，另一名同夥則趁機開始搜刮獎品盒，整個犯案過程全被監視器拍下。

14號凌晨，5名嫌犯合力破壞門鎖，闖入熊本市中央區渡鹿的一家無人卡牌店，偷走一盒市價約15萬3千日圓、約3萬台幣的寶可夢卡牌。涉案者幾乎都不到20歲，甚至還包含高中生。店家則透露，展示櫃遭砸毀，其他卡片也被掃空，整體損失粗估約50萬台幣。日本記者：「嫌疑人從這家無人商店偷走寶可夢卡卡片後，走出店外往那個方向逃跑。」

案發後不到一小時，警方就在附近高速公路發現一輛與監視器畫面相符的廂型車，車內也搜出疑似作案工具。隨後以竊盜與侵入建築物等嫌疑逮捕這5名涉案者。警方表示，不排除他們涉及其他竊案，相關調查仍在進行中。

