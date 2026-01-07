1盤200元炒菠菜驚見蝸牛 業者致歉：會加強訓練

高雄市 / 綜合報導

有消費者，昨(6)日前往高雄左營知名小籠包店，購買一份要價兩百多塊的炒菠菜，沒想到回家準備享用，卻發現菜上有隻小蝸牛，甚至有疑似未清洗乾淨的泥土，覺得食安出現問題而PO文。對此，業者致歉，坦承清洗過程確實不夠嚴謹，將會加強員工訓練；而衛生局接獲消息後，派員稽查，表示一旦有違規將限期改善，若後續稽查仍有同樣情形，將依食安法，進行開罰。

翠綠菠菜經過大火快炒後，色澤顯得油亮，同時帶有陣陣香氣，吸引民眾味蕾，不過有消費者，買了一份菠菜後，回到家卻發現出現黑黑的一點，仔細一看，竟然是隻蝸牛，一旁還留有泥土，但這店家竟然還是，高雄左營知名的連鎖小籠包店。

當事消費者說：「吃一口的時候翻動看到的，因為我家距離那邊還有一點距離，所以我也沒有特別帶回去跟他們講這樣子。」

原來6日，消費者到小籠包店外帶，要價200多元炒菠菜，卻發現有蝸牛及泥土情形，將過程PO上網，質疑食安出現漏洞，並表示，沒有向店家反映只是抱怨一下。

民眾說：「就是我會拿來換或者是說我就不要再來，那我不會在網路上就是有點就是抱怨這樣，因為確實解決不了問題。」民眾說：「這樣就代表他們那個蔬菜是有機的，就是沒有農藥。」

針對品管出現漏洞，業者也致歉，坦承清洗過程有疏漏，未來將會加強教育訓練。業者說：「去清洗的時候沒有確實留意到，會持續加強員工的教育訓練。」

至於衛生局接獲消息後，今(7)日一早，也派員前往稽查，表示，如果業者有違反食安法等相關規範，也將命令業者限期改善，一旦未改善將會依法進行開罰。

