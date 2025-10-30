1碗綠豆湯就能「無痛燃脂」！醫授3策略打造腸道燃脂工廠 3招幫你養好菌
研究顯示，抗性澱粉竟能啟動「自然減重機制」。最新發表於《Cell Metabolism》期刊的研究證實，當腸道中的擬桿菌遇上高纖食物產生的乙酸時，能有效減少肝臟與內臟脂肪，達到類似低碳飲食的效果。這種自然燃脂模式不需極端斷碳，只要透過飲食調整就能輕鬆啟動。
最無痛燃脂方式大公開 「擬桿菌」是關鍵
三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，當我們攝取富含抗性澱粉與β-葡聚醣的食物，如綠香蕉、冷卻地瓜、綠豆湯或燕麥後，食物會在腸道中發酵產生乙酸，吸引「擬桿菌」大量增殖，這些菌群會快速消耗腸道內糖分，使身體轉而燃燒囤積的脂肪，這種燃脂方式輕鬆又無痛，只要調整主食選擇即可。
3大策略幫你打造「腸道燃脂工廠」
蕭捷健表示，想讓乙酸精準送達大腸，關鍵在於選擇「慢消化纖維」，日常生活中有3種方法可以有效辦到：
挑選抗性澱粉：綠豆、紅豆、綠香蕉、隔夜冷藏的地瓜都是絕佳選擇，特別是經過烤熟再冷藏的食物，能大幅提升抗性澱粉含量。
食用β-葡聚醣：前一晚泡一碗燕麥，隔天即可輕鬆享用，簡單又有效。
攝取果寡糖(FOS)：日常食材如蘆筍、洋蔥、蒜頭經輕炒後，能保留豐富的纖維營養。
值得注意的是，直接飲用醋來補充乙酸並不可行，因為醋酸在小腸就被吸收，無法到達大腸提供燃料。
3招幫你養好腸道內的擬桿菌
蕭捷健提到，除了打造適合配養擬桿菌的環境，現代飲食習慣常常抑制其生長，若想要保留這些有益菌種，可以嘗試以下培養方法：
採用「彩虹餐盤」原則，多攝取藍莓、紫高麗菜等深色蔬果，能顯著提升擬桿菌活性。
實行14小時空腹，比傳統168斷食更溫和，晚上8點到隔天10點不進食，這種溫和的間歇性斷食方式效果顯著。
避免食用「菌群殺手」，包括精製糖、植物奶油和素食奶精，這些食物會大幅減少擬桿菌數量。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／蕭捷健醫師
