1秒到花田！彰化市「蛋黃區」8公頃花海 燦爛到2月上旬

彰化市彰草路123巷的8公頃花海，讓民眾一秒到花田。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太幸福！彰化市「蛋黃區」8公頃花海又來報到了，因為地點位於市中心，也成為全縣最容易抵達的大片花海，許多人都搶著來打卡，不必跑到山上或是鄉下，就可以拍到美照。

彰化市長林世賢表示，彰化市一年一度的花海就在彰草路123巷旁，也就是彰草路與金馬路交叉路口農田，距離精誠中學、精誠夜市都很近，能夠在市區就坐擁這片花海，不必開車幾十公里才能賞花，實在是非常幸福。

今天也推出拔蘿蔔活動，4000顆白蘿蔔吸引了近千人到場，晚一點到場的人，只能看著別人提著一整袋蘿蔔滿載而歸，林世賢說，真是太抱歉了，因為活動太熱門了，因為面積有限，菜頭也有限，希望大家一整年都能夠有好彩頭。

今年彰化市的花海有波斯菊、百日草與向日葵，花期預計可到2月上旬，由於今年春節時間比較晚，花海無法一直延續到春節，市公所強調，民眾要賞花要趁早，趁著花況好，可以就近賞花，也可以拍出美照。

彰化市長林世賢先示範花海打卡照。(記者劉曉欣攝)

一秒到花海不是夢！彰化市彰草路123巷的8公頃花海，實現市民花海打卡夢。(記者劉曉欣攝)

一整片的向日葵在冬陽下搖曳生姿。(記者劉曉欣攝)

彰化市難得一見的拔蘿蔔活動，不到幾秒鐘就全數被拔光光。(記者劉曉欣攝)

彰化市4000顆菜頭吸引近千人湧入，晚一點到就拔不到了。(記者劉曉欣攝)

