1種菜幫肝排毒、1種魚防中風！哈佛醫學院公開「10種超級食物清單」
現代人生活忙碌、三餐外食已成常態，但吃進肚子的東西，往往決定了我們未來的健康。哈佛醫學院推薦「10大超級食物」，其實很多都能在台灣的餐桌上輕鬆找到，從鮭魚、番茄到花椰菜，不只美味，還能幫助預防三高與心血管疾病。
一周吃2～4次鮭魚 保護心腦健康
在一大碗色彩繽紛的餐盤裡，紅蘿蔔、花椰菜、洋蔥、番茄、毛豆鋪滿表層，底部鋪著富含膳食纖維與蛋白質的藜麥，中央主菜則是一塊鮮嫩的鮭魚；這樣一份看似簡單的便當，卻是營養師認證的強強聯手，結合多種超級食物，為身體提供最實用的防護力。
新光醫院營養師蔡雯硯說明，毛豆富含植物性蛋白與膳食纖維，不但有助維持腸道健康，也能幫助血糖穩定。而餐盤中的主角鮭魚，更是補充Omega-3脂肪酸的優秀來源。
「外食族經常攝取的是Omega-6的油脂，攝取過多容易讓身體發炎，建議可以一周吃2～4次像鮭魚或鯖魚這類深海魚，平衡身體所需脂肪酸。」蔡雯硯說，Omega-3是人體無法自行合成的必需脂肪酸，能保護心血管、促進腦部健康。
哈佛認證10大超級食物 你吃了沒？
事實上，哈佛醫學院也曾整理出10大超級食物建議民眾日常多加攝取，包括：
莓果類：如藍莓、草莓、蔓越莓等，富含抗氧化劑，有助養顏美容與神經保護。
深綠色蔬菜：如菠菜、地瓜葉、花椰菜等，含有葉酸、鐵、鈣、維生素A與C。
富含Omega-3的魚類與種子：像鮭魚、鯖魚，幫助維持心腦健康。
乾果類：如核桃、腰果、杏仁、榛果等，具抗發炎、強化腦力效果。
好油脂：如橄欖油，能提升脂溶性營養素的吸收率。
全穀物：如糙米、燕麥、蕎麥、紅藜等，富含膳食纖維，有助控制血糖與體重。
優格：含有益生菌，幫助維持腸道菌相平衡。
十字花科蔬菜：如高麗菜、青花菜，能促進肝臟排毒、具有抗癌潛力。
豆類：植物性蛋白的重要來源，低脂高纖。
番茄：富含茄紅素與維生素A，有助抗氧化與眼睛保健。
看更多：茄汁燉豆魚片／得舒飲食新吃法！幫助降血壓、紓壓有一套
蔡雯硯補充，像番茄這類富含脂溶性維生素的食物，建議搭配橄欖油等健康油脂一起食用，更有助身體吸收。例如維生素A若單吃效果有限，但若與適量油脂共同攝取，吸收率將大幅提升。
除了蛋白質與抗氧化物質外，膳食纖維的攝取同樣不可忽視。營養師指出，像地瓜含有豐富的膳食纖維與天然碳水化合物，不僅有助腸道蠕動，也能幫助血糖穩定，優於白飯、白麵等精緻澱粉，對控制體重也更友善。
20多歲血管就塞住 都是壞習慣害的
然而，現代人飲食西化、生活忙碌、運動不足，三高（高血壓、高血糖、高血脂）問題也出現年輕化趨勢，進一步引發心血管疾病的風險。新光醫院心臟內科主治醫師羅皓允指出，心肌梗塞過去被認為是中老年人的疾病，但如今已有20幾歲年輕人因心血管阻塞送醫，「主要與高鹽高油的飲食、作息不正常、缺乏運動，以及抽菸喝酒等習慣有關。」
心血管疾病的發生，往往不是突然，而是長期累積下來的結果。許多患者在年輕時就已經出現高血壓或高血脂等問題，卻因為沒有症狀而忽略治療，導致50歲左右就出現併發症。
看更多：他三酸甘油酯超標200倍送ICU險死！竟是這樣喝檸檬茶害的？很多人忽略
新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳表示，很多人認為沒有症狀就不需要治療，其實這是危險的迷思；若35歲就出現三高，若不控制，可能50歲就中風或心肌梗塞。他提醒民眾，慢性病不是當下不舒服才處理，而是預防未來重大疾病的關鍵。
因此，除了定期健檢掌握自身健康狀況外，日常的飲食習慣更應重視。選對食物、調整作息、適度運動，都是為健康打底的重要步驟。從餐桌開始，打造對的飲食環境，是每個人都可以實踐的保健之道。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
更多健康2.0報導
快放下保養品！多吃10大養膚食物維持好臉色 10食物是毀膚地雷
邊境驗出印尼木薯餅含2種違規甜味劑、千公斤中國靈芝含禁用農藥 邊境攔截
天冷穿襪子睡覺會堵血管、悶出腳氣？醫破3迷思 教你這樣做更好睡
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 17
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 1 天前 ・ 28
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 17 小時前 ・ 7
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
4種茶喝錯小心致癌！這樣泡茶避免喝到農藥
喝茶好處多，許多人也將茶飲視為日常生活的一部分。然而，減重專科醫師邱正宏在其網路節目中指出，有4種茶最好不要飲用，因為它們可能對身體造成危害。邱醫師呼籲大家在選擇茶飲時要特別留意，以免影響健康。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 5
耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！
血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 2
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
中醫師、營養師雙證照醫曝蔡依林青春密碼 萬人前證實有效
蔡依林《PLEASURE愉悅演唱會》，已經結束一個多禮拜了。但是內容與她怎樣維持最美狀態的話題，依然在娛樂圈跟養生圈發效、「很多人走不出來」。擁有中醫師、營養師雙證照的朱益智中醫師分析，蔡依林不碰味精、想快樂能分泌多巴鞍的事、按摩與吃海鮮。真的有助健康、從身心靈三方面讓自己保持絕佳狀態。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不靠藥也能穩血壓！營養師點名3種天然食材 吃對方式效果更好
高血壓被稱為「沉默的殺手」，長期控制不佳，恐增加心臟病、中風與腎臟病等風險。除了規律服藥與運動外，飲食調整也是穩定血壓的重要關鍵。 其實在日常飲食中，從全穀根莖類、水果蔬菜類到堅果類等六大類食物裡，就藏著不少「天然降血壓好幫手」。只要選對食材、用對烹調方式，融入每天三餐，就能在不知不覺中幫助血壓維持穩定，為心血管健康加分。 在全穀根莖類、水果蔬菜類、堅果類……等六大類食物中，有些食材是對於降血壓是有幫助的，只要把這些食材做適當的烹煮，融入天天要吃的三餐飲食當中，就能輕鬆控制血壓。 番茄：鉀、茄紅素慈濟大林醫院腫瘤中心營養師賴思吟指出，番茄富含鉀、茄紅素等營養素，鉀能夠加速排除血中所含的鈉，幫助降低血壓，尤其是重口味及血壓偏高的人，更應增加鉀的攝取量。研究發現，番茄可以提升食物的天然風味，改正吃太鹹的問題，也有助於降低血壓；茄紅素則可以降低體內的壞膽固醇，避免血小板聚集，進而形成血栓，預防高血壓併發症。 這樣吃最健康番茄洗乾淨後可以直接吃食用，但最適合的吃法是入菜食用或是打成番茄汁。研究發現，煮番茄的時候，加一點醋，可以幫助水解切斷碳與碳之間的連結，加一點油，則可以讓油溶性的茄紅素溶解，常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 2
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
冷氣團接連來襲，羽絨外套是不少民眾禦寒必備，但日前中國福建卻出現一名男子，因長時間穿著網購劣質羽絨衣，導致羽絨纖維外洩，加上他在密閉空間中吸入飄散的大量細小羽絨，致使肺部出現發炎反應，甚至出現呼吸衰竭。 對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。 陳晉興直言，生活中食衣住行太多可能的危險因子，舉凡工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都可能導致肺部疾病，其中就包括每年奪走1萬多名臺灣人性命的肺癌。幸福熟齡 ・ 19 小時前 ・ 3
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 2 天前 ・ 7