「1種鞋子」超傷腳！穿久易痠、走路姿勢錯誤 醫：急診最棘手

記者鄭玉如／台北報導

許多人為了方便，習慣穿夾腳拖鞋外出，但足踝專科醫師朱家宏提到，夾腳拖鞋雖涼爽、輕便，卻可能在日常行走及意外事故中埋下風險，甚至是影響走路的方式，長期間行走，容易導致小腿外側與前側肌肉痠痛，另外他也分享正確的買鞋方法。

朱家宏在節目《健康e起聊》指出，腳部組織脆弱，皮下脂肪薄，皮膚底下就是肌腱，再往下則是骨頭，一旦受傷往往較為嚴重，穿夾腳拖鞋騎摩托車，遇車禍又剛好傷到腳部，在急診室屬於棘手事件，「有些患者軟組織整片遭撕除，還需要重建修補。」他強調，騎車時最好選擇包覆性佳的鞋子，以降低衝擊力。

除了事故風險，夾腳拖鞋也會影響走路方式。朱家宏進一步說明，正常步態走路時腳會往下壓，但穿上拖鞋時，因擔心鞋子飛走，腳會不自主往上勾，長期過度使用這個動作，容易導致「小腿外側與前側肌肉」痠痛。

朱家宏提醒，若想買到適合的鞋款，首先是足底應貼合鞋底最寬處，不可期待穿久後撐大才合腳，且所有腳趾能稍微活動，不會被擠壓，再者，鞋底要有薄鞋墊，鞋跟與兩側需堅硬穩定；鞋後跟高度比腳掌高0.5至1吋，試穿時足跟需固定不滑脫，站立與試走都要舒適。

