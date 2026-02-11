1米解析達標！齊柏林衛星第一波影像 首度公開
去年11月升空的福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」，2月11日傳回好消息！國家太空中心首度公開影像成果，內容包括台灣、日本、西班牙等地，同時確認台灣已完全掌握1米解析度衛星能力，寫下全新里程碑。
國家太空中心透過臉書粉專發文，「齊柏林衛星」去年11月29日順利升空並和地面站建立通聯後，隨即展開一系列驗證、操控、測試作業，今年一月起正式取像，科學酬載也展開任務。
根據太空中心首波PO文，新竹科學園區、台南安平、高雄興達港，以及日本東京國立競技場和西班牙巴塞隆納機場，全都入鏡。
太空中心表示，這些影像以美軍慣用的「影像判讀解析力標準」驗證，原始影像解析度符合1公尺規格，透過後處理技術，甚至可進一步提升至0.7公尺，影像清晰度（MTF）、訊噪比（SNR）皆優於原始設計。
太空中心主任吳宗信表示，解析度從2米進步到1米，TASA團隊努力了8年；福八計畫主持人劉小菁說，此次任務達標，確認台灣已完全掌握1米解析度，同時準備好往下一階段「原始解析度次米」邁進。
福八計畫由8顆衛星組成，是台灣第一個自製光學遙測衛星星系，預計2031年布建完成，前6顆原始解析度1米、後兩顆原始解析度小於1米。目前第二顆衛星正在組裝，預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。
（中央社記者趙敏雅台北11日電）台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星傳來捷報，國家太空中心（TASA）今天公開第一波取像成果，涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等，影像清晰度與訊噪比均優於原始設計，順利達成任務。
福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）於去年11月升空後，歷經完整功能驗證、軌道操控與超過百次測試取像，今年1月正式展開取像任務，科學酬載同步啟動運作。國家太空中心（TASA）今(11)日公布首波影像成果，內容涵蓋台灣與海外多處重要地標與城市場景，展現衛星影像品質與解析能力。 本次公開影像包含台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港，以及日本東京國立競技場與西班牙巴塞隆納機場等五座城市地區，類型涵蓋沿海地形、都市紋理與大型交通設施。影像成果依照美國軍方常用的影像判讀解析力標準進行驗證，確認原始影像解析度達1公尺規格，並可透過後處理技術提升至0.7公尺。影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR）表現均優於原始設計標準，顯示衛星整體成像品質已超越任務設定目標。 在機場影像部分，畫面中行進中的飛機與地面車輛清晰可辨，建築物輪廓銳利，細節呈現完整，驗證衛星已達成1公尺解析度目標，並展現其在城市監測與細節辨識方面的性能。相關成果顯示，齊柏林衛星已具備高品質都市與基礎設施觀測能力。 除高解析度可見光影像外，齊柏林衛星亦可取得目前全球解析度最高的紅邊波段（Red Edge-1與Red Edge-
台灣自製的「福衛八號」星系首顆「齊柏林衛星」去（2025）年11月升空後，國家太空中心今（11）日首度公開影像成果，拍攝對象涵蓋新竹科學園區、台南安平，以及西班牙巴塞隆納機場等地。TASA表示，福衛八號的第二顆衛星即將組裝完成，預計最快年底升空。
台灣第一個自製光學遙測衛星星系福衛八號的首顆「齊柏林衛星」（FS-8A），在去年11/29凌晨2時多升空。經過一連串嚴密的功能驗證、軌道操控作業，以及超過百次的測試取像，今年一月開始正式取像任務，科學
