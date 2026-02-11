1米解析達標！齊柏林衛星第一波影像 首度公開

去年11月升空的福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」，2月11日傳回好消息！國家太空中心首度公開影像成果，內容包括台灣、日本、西班牙等地，同時確認台灣已完全掌握1米解析度衛星能力，寫下全新里程碑。

國家太空中心透過臉書粉專發文，「齊柏林衛星」去年11月29日順利升空並和地面站建立通聯後，隨即展開一系列驗證、操控、測試作業，今年一月起正式取像，科學酬載也展開任務。

根據太空中心首波PO文，新竹科學園區、台南安平、高雄興達港，以及日本東京國立競技場和西班牙巴塞隆納機場，全都入鏡。

太空中心表示，這些影像以美軍慣用的「影像判讀解析力標準」驗證，原始影像解析度符合1公尺規格，透過後處理技術，甚至可進一步提升至0.7公尺，影像清晰度（MTF）、訊噪比（SNR）皆優於原始設計。

太空中心主任吳宗信表示，解析度從2米進步到1米，TASA團隊努力了8年；福八計畫主持人劉小菁說，此次任務達標，確認台灣已完全掌握1米解析度，同時準備好往下一階段「原始解析度次米」邁進。

福八計畫由8顆衛星組成，是台灣第一個自製光學遙測衛星星系，預計2031年布建完成，前6顆原始解析度1米、後兩顆原始解析度小於1米。目前第二顆衛星正在組裝，預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。

