1縣市普發6千！一族群過年前加碼爽領7千 發放日期曝光

生活中心／游舒婷報導

嘉義市民有紅包拿了！嘉義市政府正式啟動振興現金發放措施，自24日起普發每位市民6,000元振興現金，並加碼照顧銀髮族，65歲以上長者除原有重陽敬老禮金外，今年首度新增1,000元春節禮金，讓長輩在農曆年前一次領到7,000元現金。

嘉義市政府正式啟動振興現金發放措施，春節前年長者再多拿一千。（圖／資料照）

銀髮族再加碼 65歲以上比一般市民多領1千元

市府指出，為減輕長輩領取不便，此次老人春節禮金與普發振興現金合併辦理，符合資格者無須多跑一趟。超過5萬名65歲以上長者，只要符合條件，就能在春節前一次領到7,000元現金，比未滿65歲的市民多領1,000元，展現市府對高齡族群的重視與照顧。

春節敬老禮金編列5,500萬元 議會三讀通過

嘉義市政府社會處說明，老人春節禮金政策已由市府編列約5,500萬元經費，並獲市議會三讀通過。

發放對象須符合以下條件：

※設籍嘉義市連續居住滿6個月以上

※於農曆大年初一（2月17日）當日，年滿65歲（含當日）以上

※符合資格的長者，每人可領取一次性1,000元春節禮金。

振興現金發放時間一次看 主要發放日為24、25日

市府規劃，24日、25日為主要發放日，連續2天：

※時間：上午8點30分至下午4點

※地點：依通知單所載，各區指定地點領取

相關領取通知單將自16日起陸續寄送至市民戶籍地址，提醒民眾留意信件，以免錯過領取時間。

未領到別擔心 補領時程與地點曝光

若市民未能在主要發放日完成領取，仍可於以下時間補領：1月31日、2月6日、2月7日

※時間：上午9點至中午12點、下午2點至5點

※地點：戶籍所在地的聯合里辦公處

