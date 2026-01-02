1縣市發錢囉！符合資格「爽領1.2萬」 申請方式曝光

生活中心／朱祖儀報導

台北市消防局熱水器補助活動開跑。（示意圖／資料照）

入冬之後，隨著氣溫不斷下降，不少人回到家都想洗個熱水澡，但若熱水器使用上有問題，記得要更換！台北市政府消防局表示，為降低居家一氧化碳中毒風險，只要符合資格者，即可申請熱水器補助金，低收入戶者最高可領1萬2000元，預計補助400戶。

台北市政府消防局表示，凡台北市民眾因家中燃氣熱水器設置不當，且經消防人員到府訪視判定當前設置之燃氣熱水器具有一氧化碳中毒潛勢者，均可申請補助。符合資格者，每戶可補助新台幣3000元，低收入戶為6000元起。

廣告 廣告

消防局提醒，補助對象僅限補助1次，住址與申請人身分證字號不得與歷年重複。申請補助時，務必委由合格技術士施工，並依相關安裝規範設置，另須妥善保存購買發票、收據及安裝證明文件，以利後續補助申請。

符合資格者，更換熱水器可領補助。（示意圖／資料照）

★申請期間

115年1月1日起至名額額滿截止。

★資格條件

1.本案補助對象為居家燃氣熱水器安裝不當，且經北市消防局消防人員診斷後確有一氧化碳中毒潛勢，需遷移或更換熱水器者。

2.每人及每戶補助僅限1次，即受補助人身分證統一編號、受補助地址不得與歷年重複。

3.如已獲其他政府機關之同一案補助金，不得重複申請或取得本計畫補助。

★審查方式

1.先向鄰近住家之消防分隊提出電話或臨櫃申請。

2.經消防人員診斷符合本案補助資格者，請詳閱並同意北市消防局115年防範一氧化碳中毒暨燃氣熱水器遷移或更換補助切結書後，自行擇定燃氣熱水器承裝業，由其指派合格技術人員，進行熱水器遷移或更換作業。

3.由承裝業負責人、技術士及申請人簽具竣工紀錄表及備齊各申請應備文件後，於指定日期內檢具申請應備文件送達受理本案之消防分隊審查。

4.經受理分隊審查後如需補件者，於申請人領件日後之指定日期內補件完畢，逾期即喪失本次補助資格，並重新登記（候補），屆時將釋出名額，優先提供候補民眾登記。

5.核撥補助款由北市消防局審核申請應備文件後，辦理補助款之核發。

★個別受補助者之補助金額上限

1.低收入戶：居住於台北市且領有低收入戶證明者，有關低收入戶資格、分類及證明文件下載，請洽本府社會局諮詢；補助金額以社會局低收入戶分類等級、扶養對象、人口數、身心障礙人員數及依消防人員現場認定之危險潛勢住戶等5種條件，分為6000元、9000元及1萬2000元等3種補助金額。

2.一般戶（含中低收入戶）：居住於台北市，且非為前述低收入戶者，補助金額為每戶最高補助3000元。

更多三立新聞網報導

A-Lin台東飆唱！鏡頭狂拍「1帥哥」神似王陽明 身分曝光全場驚呆

曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到

打趴淡水、九份！「1老街」被封全台最讚 在地人：美食幾乎不踩雷

比除濕機更強！他家裝「1電器」用過回不去 衣服速乾、電費超省

