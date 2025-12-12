1美分硬幣走過232年 最後一批純金組合等值150萬枚

洛杉磯KTLA報導，美國已停止鑄造新的一美分（penny）硬幣，但收藏家即將迎來難得機會，前提是你願意付出至少150萬枚一美分的價值。

依照總統川普的指示，美國鑄幣局於今年11月完成最後一批硬幣的鑄造。本周，這批「史上最終版」的新硬幣在Stack's Bowers拍賣行正式亮相。

拍賣方表示，便士將以三枚為一組出售：一枚出自丹佛（Denver）鑄幣局，兩枚出自費城（Philadelphia）鑄幣局，後者也是美國史上第一枚一美分的誕生地。其中一枚費城硬幣更是以24K黃金打造。

Stack's Bowers在新聞稿中形容，這枚24K金硬幣是「真正的現代稀世珍品」，不僅為史上首枚正式以純金鑄造的一分錢硬幣，也被視為美國鑄幣局最罕見的非精鑄金幣之一。

這批被稱為「Omega 私記林肯」的硬幣組之所以得名，是因為上面皆印有希臘字母「Ω」的私記，象徵一美分硬幣232年鑄造歷史的終章。

此次共有232組三枚套組釋出，每組都附有編號真品證書。搶得象徵性的第232號套組者，還可獲得用來打造這批硬幣的原始鑄模。

套組僅透過Stack's Bowers拍賣會獨家販售。現場拍賣已於周四上午預先出價已開放。

特別的第232號套組目前標價高達29萬美元，相當於2900萬枚便士；第1號套組則標價5萬5000美元。若這仍超出預算，拍賣中還有逾80組套組的標價為1萬5000美元。

儘管新一美分硬幣已停產，多數人錢包裡的硬幣並不因此升值。它仍屬法定貨幣，但因找零不便與流通不足，不少零售商鼓勵消費者以非現金付款，或直接將零頭四捨五入。

美國財政部長比奇（Brandon Beach）指出，全美目前散布著超過3000億枚一美分硬幣，但若民眾將它們存放在家，未投入市場或銀行，實際上難以形成有效流通。

美國鑄幣局於上月鑄造最後一批一美分硬幣，除非你手上握有極為稀有的硬幣收藏，否則你的一美分大多仍只值一分錢的價格。

