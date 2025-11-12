1美分硬幣鑄造成本過高 美終結232年生產歷史

美國12日鑄壓了最後一批流通的1美分(penny)硬幣，此舉旨在節省經費，因為隨著時間推移，這種錢幣已經變得不合時宜。

最後的一美分硬幣是由美國財政部司庫畢治(Brandon Beach)在費城鑄造，正式結束了流通的1美分硬幣232年來的生產。

美國鑄幣局(U.S. Mint)代理局長麥克納利(Kristie McNally)發表聲明說，雖然1美分的生產已經走入歷史，但它帶給人們的意義仍在持續。

對於那些把每分錢捏在手裡的人、也就是俗稱的精打細算的人們來說，1美分仍是法定貨幣，目前約有3千億枚1美分貨幣還在流通。

美國總統川普(Donald Trump)今年2月以製幣成本過高為由，指示財政部停止鑄造新的1美分硬幣。當時他在真實社群(Truth Social)發文說，「長久以來，美國一直以超過2美分的成本鑄造1美分硬幣。實在太浪費！我已指示美國財政部長停止製造新的1美分硬幣」。

美國最早是在1792年根據鑄幣法案(Coinage Act)的授權發行了1美分硬幣。

鑄幣局12日表示，在過去10年，1美分的製幣成本已從1.42美分增至3.69美分。