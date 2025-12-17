1美分走入歷史！美國鑄幣局推最後一批紀念套幣 拍出5億多天價

美國鑄幣局上週四在斯塔克鮑爾斯畫廊（Stack's Bowers）舉辦的拍賣會上，以高達 1,676 萬美元（約5億2,852萬元新台幣）的價格售出了 232 套1美分硬幣，連資深行家都嘖嘖稱奇。

1美分紀念套幣拍出高價。（圖／美聯社）

據美聯社報導，美國鑄幣局推出的這套紀念幣，包括分別由費城造幣廠和丹佛造幣廠鑄造的2025年版1美分硬幣，以及以及一枚24K金硬幣。每枚便士上都刻有獨特的歐米茄符號（Ω），象徵著兩百年歷史的結束。

而最後的第232套，竟以80萬美元（約2,522萬7千元新台幣）的價格拍出，得標者還獲得了鑄造這三枚硬幣的模具。

廣告 廣告

斯塔克鮑爾斯畫廊的美國錢幣部主管克拉列維奇表示，這種拍賣的特點是，在人們出價之前，你無法知道物品的市場價值。

「我參加錢幣拍賣會已經 40 年了，我可以告訴你，我從未見過這樣的事情，因為從來沒有發生過。」

克拉列維奇認為，美國文化已經將1美分硬幣融入我們的詞彙、流行文化以及所有相關事物中。「我認為對很多人來說，停止生產流通的1美分硬幣是一件令人懷念的事情。」

延伸閱讀

晶片成本飆漲＋AI潮！2026年智慧型手機「出貨量恐降2.1％」

與錢同行/AI泡沫論又來？長線多頭格局未變

AI資訊粗製濫造 韋氏辭典選「slop」為2025年度代表字