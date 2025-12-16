「1習慣」跟抽菸一樣毒！大型研究：它比飲食、運動更重要

記者施春美／台北報導

大型研究發現，睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸，比飲食、運動、社交弱化都更強。(示意圖／翻攝自pixabay）

如何健康又長壽是重要議題。醫師鄭淳予表示，大型研究發現，睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸，比飲食、運動、社交弱化都更強。此研究結果顯示，即使一個人認真控制飲食、勤跑健身房，但只睡6個小時，短命風險仍高於睡得好的人。

神經內科醫師鄭淳予在其臉書表示，202512月，美國奧勒岡健康與科學大學團隊在《SLEEP Advances》發表大型研究，分析了全美3141個縣、橫跨2019~2025 年的龐大數據，更新了人類對「長壽關鍵因素」的認知。

1. 睡眠不足與壽命減短強烈相關

睡眠不足（每晚睡不到7小時）的人口比例越高，該地區的平均預期壽命就越短 。

2. 睡眠不足是第二大壽命縮短的預測因子

睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸，比飲食、運動、社交弱化都更強。因此，一個人即使拚命飲控、勤跑健身房，但只睡6個小時，短命風險仍可能高於睡得好的人。

3. 7個小時是關鍵門檻

根據美國CDC、美國睡眠醫學學會定義，睡眠不足的定義為每晚少於7小時，成人建議的睡眠時間為每晚7~9小時。

鄭淳予並表示，年紀大的人仍需要充足睡眠、睡眠不足會增加老年人失智、心血管疾病、跌倒、免疫力下降的風險。「年紀大更要顧好睡眠，這是防失智最便宜的藥物。」

