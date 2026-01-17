1股也能領！2026股東紀念品「神名單」出爐 這3家CP值引熱議

財經中心／程正邦報導

2026年股東會紀念品出爐，王品、中鋼、聯電 CP 值引起熱議。(示意圖)

在通膨時代，聰明理財不僅靠股息，許多小資族正掀起一股「零股存紀念品」的熱潮。隨著 2026 年股東會旺季將至，社群平台 Threads 上掀起熱烈討論：究竟有哪些股票只需購買「1 股」，就能換回價值翻倍的實用紀念品？從連鎖餐飲優惠券到超實用民生用品，網友整理出一份「CP 值爆表」的夢幻清單。

網友狂推「股東紀念品神名單」，只買1股也能拿。（圖／翻攝自Threads @winner_0270507）

王品、大魯閣：餐飲娛樂界的零股霸主

在眾多網友的口袋名單中，王品（2727）蟬聯多年的高人氣。網友激推：「買 1 股王品，每年請你吃牛排！」王品近年大手筆發放價值數千元的餐飲抵用券，對經常聚餐的小資族而言，投報率極高。

廣告 廣告

同樣以「高折抵」著稱的還有大魯閣（1432），往年提供的打擊練習場、保齡球及滑輪場折抵金，不僅不限股數，還能透過專屬 App 直接領取，被譽為「最省事的零股神股」。

實用至上：衛生紙、洗面乳與生活小物

若偏好實質民生物資，網友首推正隆（1904）。不少過來人分享，只需持有 1 股，就能在股東會後領取一串衛生紙，「每年家裡的衛生紙開銷就靠它了」。

此外，台肥（1722）在 2025 年送出高質感的化妝水與潔顏禮盒後，也成為 1 股領取的熱門標的。而南紡（1440）連續兩年贈送的乾拌麵組合，也讓網友大讚「有誠意，夠實用」。

在通膨壓力與物價齊揚的年代，小資族不僅關注手中的股票配息，更將目光鎖定在「股東紀念品」上。(資料照)

鋼鐵粉必收：中鋼與聯電的品牌魅力

儘管中鋼（2002）近年對零股領取的門檻較為嚴格（通常需親自出席或電子投票後領取），但其「鋼鐵美學」紀念品依然深受喜愛。網友表示：「中鋼的傘、餐盒品質真的好，手腳慢了領不到。」

聯電（2303）則以「萌經濟」取勝，過去幾年與知名 IP「貓貓蟲咖波」聯名推出的不鏽鋼碗、隨行杯，在轉賣市場甚至具備保值性，是不少蒐藏控股東的首選。

領取攻略：電子投票與最後買進日是關鍵

想要順利領到這些「小確幸」，專家提醒有兩大規則必須遵守：

1. 最後買進日：通常必須在股東會日期前的 62 天買入，否則無法列入股東名冊。

2. 零股領取限制：部分公司規定「持股未滿 1000 股」的股東，必須親自出席股東會或完成「電子投票」方可領取。

更多三立新聞網報導

台股3萬點！小白入手「70 元 0050」憂成韭菜 前輩點破存股關鍵

張文筆電「數位加密」疑雲！華碩聲明：無破解情事，僅助檢警讀取

台積電成台美談判籌碼？財務長黃仁昭親揭擴產內幕：AI 需求才是核心

劉德音砸2.5億力挺！美光股價單日大漲近8% 市值衝破4000億美金

